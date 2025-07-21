Украинцы открыли бизнес в Польше на 7 млрд злотых — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы открыли бизнес в Польше на 7 млрд злотых

Мир
1
Украинцы открыли бизнес в Польше на 7 млрд злотых
Украинцы открыли бизнес в Польше на 7 млрд злотых
Общий капитал украинских компаний в польском реестре составляет более 7,34 млрд злотых. Из них 533 млн злотых — доля бизнесов, открытых после 2022 года.
Несмотря на то, что 45% компаний были созданы уже во время войны, на них приходится лишь менее 8% общего капитала.
Читайте также

Украинцы открывают 6% всех новых бизнесов в Польше

В Польше зарегистрировано 29044 компании, бенефициарами которых являются граждане Украины. При этом 13014 бизнесов (т.е. почти 45%) украинцы открыли уже после начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году.
Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные польского реестра юридических лиц Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).
За последние 3,5 года в Польше была создана 208 251 новая компания, и 6% из них — с украинскими владельцами. Пик предпринимательской активности пришелся на 2022 год, когда украинцы зарегистрировали 4780 компаний, что на треть больше, чем годом ранее.
Украинцы открыли бизнес в Польше на 7 млрд злотых
Чаще всего украинцы выбирают для регистрации аналог украинского ООО — spółka z o.o. На эту форму приходится 95% бизнесов — это 27 656 компаний.
А еще в начале полномасштабной войны украинцы основали в Польше 486 благотворительных организаций — это вчетверо больше, чем до начала полномасштабной.

В каких регионах Польши больше всего украинского бизнеса

Больше всего компаний, основанных украинцами, сосредоточено в трех воеводствах:
  • Мазовецкое (в частности, Варшава) — 11 568 компаний;
  • Малопольское (Краков и регион) — 3 200;
  • Нижнесилезское (Вроцлав и область) — 3019.
Читайте также
Большинство украинских компаний, созданных после 2022 года, — малый бизнес. Около 10 000 из них имеют уставный капитал до 10 тыс. злотых, в то время как только 133 компании — более 500 тыс. злотых.
Также интересно, что по данным аналитического центра Gremi Personal со ссылкой на Министерство финансов Польши, в 2024 году украинцы уплатили в польский бюджет более 1,65 млрд злотых (около $414 млн) налогов на доходы физических и юридических лиц.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems