Украинцы открыли бизнес в Польше на 7 млрд злотых — Finance.ua

Украинцы открыли бизнес в Польше на 7 млрд злотых Сегодня 17:04 — Мир

Украинцы открыли бизнес в Польше на 7 млрд злотых

Общий капитал украинских компаний в польском реестре составляет более 7,34 млрд злотых. Из них 533 млн злотых — доля бизнесов, открытых после 2022 года.

Несмотря на то, что 45% компаний были созданы уже во время войны, на них приходится лишь менее 8% общего капитала.

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Украинцы открывают 6% всех новых бизнесов в Польше

В Польше зарегистрировано 29044 компании, бенефициарами которых являются граждане Украины. При этом 13014 бизнесов (т.е. почти 45%) украинцы открыли уже после начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные польского реестра юридических лиц Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).

За последние 3,5 года в Польше была создана 208 251 новая компания, и 6% из них — с украинскими владельцами. Пик предпринимательской активности пришелся на 2022 год, когда украинцы зарегистрировали 4780 компаний, что на треть больше, чем годом ранее.

Чаще всего украинцы выбирают для регистрации аналог украинского ООО — spółka z o.o. На эту форму приходится 95% бизнесов — это 27 656 компаний.

А еще в начале полномасштабной войны украинцы основали в Польше 486 благотворительных организаций — это вчетверо больше, чем до начала полномасштабной.

В каких регионах Польши больше всего украинского бизнеса

Больше всего компаний, основанных украинцами, сосредоточено в трех воеводствах:

Мазовецкое (в частности, Варшава) — 11 568 компаний;

Малопольское (Краков и регион) — 3 200;

Нижнесилезское (Вроцлав и область) — 3019.

Большинство украинских компаний, созданных после 2022 года, — малый бизнес. Около 10 000 из них имеют уставный капитал до 10 тыс. злотых, в то время как только 133 компании — более 500 тыс. злотых.

Также интересно, что по данным аналитического центра Gremi Personal со ссылкой на Министерство финансов Польши, в 2024 году украинцы уплатили в польский бюджет более 1,65 млрд злотых (около $414 млн) налогов на доходы физических и юридических лиц.

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