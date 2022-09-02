Воюющая Украина отправила продовольствие в 20 стран — Зеленский — Finance.ua
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Воюющая Украина отправила продовольствие в 20 стран — Зеленский

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Украинское продовольствие доставлено уже в 20 стран морским путем.
Об этом рассказал на международном экономическом форуме «Амброзетти» президент Украины Владимир Зеленский.
«Украинское продовольствие пришло уже в 20 стран морским путем. Наша пшеница отправлена и в такие государства, как Эфиопия и Йемен, где ситуация особенно сложна. Наше слово о гарантиях продовольственной безопасности будет будем держать и далее», — отметил он.
Также Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила свои обязательства по зерновой экспортной инициативе, которая снимает остроту продовольственного кризиса в мире. А значит, не допускает и нового миграционного кризиса.
«Голод в странах Африки, Азии привел бы к новым волнам мигрантов в Европу, в том числе на средиземноморское побережье, в Италию. Но мы делаем все, чтобы этого не было», — подчеркнул президент.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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