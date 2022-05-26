Война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию — глава Всемирного банка

Сегодня 15:17 — Казна и Политика

Война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию — глава Всемирного банка

российское военное вторжение в Украину и его влияние на цены на продукты питания и энергоносители, а также доступность удобрений могут спровоцировать глобальную рецессию.

Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпас, передает Reuters.

По словам Малпасса, экономика Германии, четвертая по величине в мире, уже существенно замедлилась из-за повышения цен на энергоносители. Сокращение производства удобрений может усугубить условия других стран, добавил глава Всемирного банка.

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«Когда мы смотрим на мировой ВВП... сейчас трудно понять, как нам избежать рецессии», — отметил Малпас.

Экономики Украины и России, как ожидается, столкнутся со значительным спадом, в то время как в Европе, Китае и США замедлится рост, добавил глава Всемирного банка.

Он добавил, что относительно резкое замедление роста в Китае связано с пандемией COVID-19, инфляцией и кризисом недвижимости, существовавшим ранее.

По его словам, развивающиеся страны пострадали еще сильнее из-за нехватки удобрений, продовольствия и энергоносителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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