Война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию — глава Всемирного банка
российское военное вторжение в Украину и его влияние на цены на продукты питания и энергоносители, а также доступность удобрений могут спровоцировать глобальную рецессию.
Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпас, передает Reuters.
По словам Малпасса, экономика Германии, четвертая по величине в мире, уже существенно замедлилась из-за повышения цен на энергоносители. Сокращение производства удобрений может усугубить условия других стран, добавил глава Всемирного банка.