Война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию — глава Всемирного банка — Finance.ua
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Война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию — глава Всемирного банка

Сегодня 15:17Казна и Политика
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Война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию — глава Всемирного банкаВойна в Украине может спровоцировать глобальную рецессию — глава Всемирного банка
российское военное вторжение в Украину и его влияние на цены на продукты питания и энергоносители, а также доступность удобрений могут спровоцировать глобальную рецессию.
Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпас, передает Reuters.
По словам Малпасса, экономика Германии, четвертая по величине в мире, уже существенно замедлилась из-за повышения цен на энергоносители. Сокращение производства удобрений может усугубить условия других стран, добавил глава Всемирного банка.
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«Когда мы смотрим на мировой ВВП... сейчас трудно понять, как нам избежать рецессии», — отметил Малпас.
Экономики Украины и России, как ожидается, столкнутся со значительным спадом, в то время как в Европе, Китае и США замедлится рост, добавил глава Всемирного банка.
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Он добавил, что относительно резкое замедление роста в Китае связано с пандемией COVID-19, инфляцией и кризисом недвижимости, существовавшим ранее.
По его словам, развивающиеся страны пострадали еще сильнее из-за нехватки удобрений, продовольствия и энергоносителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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