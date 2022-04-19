Goldman Sachs оценивает вероятность рецессии в США в ближайшие два года в 35% — Finance.ua

В докладе главного экономиста банка Яна Хатциуса говорится, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется непросто — усиливать монетарную политику в достаточной степени, чтобы ослабить инфляцию, не спровоцировав при этом рецессию.
Вероятность рецессии в ближайшие два года оценивается банком в 35%. Вероятность же рецессии в ближайший год составляет 15%.
В Goldman Sachs считают, что главная задача ФРС — сократить разрыв между рабочими местами и работниками, а также замедлить рост зарплат, чтобы его темп не превышал двухпроцентной целевой инфляции.
Выполнить это можно непросто, поскольку исторически значительные сокращения этого разрыва происходили только в периоды рецессий, говорят аналитики.
При этом рецессия неизбежна, поскольку, по словам Хатциуса, постпандемическая нормализация ситуации с обеспечением рабочей силой и с ценами на товары длительного пользования поможет ФРС.
По его словам, нормальный выход из аналогичной ситуации уже получился у многих стран, входящих в группу десяти развитых экономик.
В эту группу входят Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Швеция, Швейцария и Великобритания.