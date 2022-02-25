Война в Украине: как работают банки, транспорт, магазины и есть ли горючее на заправках — Finance.ua
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Война в Украине: как работают банки, транспорт, магазины и есть ли горючее на заправках

Сегодня 12:30
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Большинство рейсов «Укрзализныци» курсируют согласно графику.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал об экономической ситуации в Украине.
  • Частные банки не работают. Работают государственные банки, кроме отделений в населенных пунктах, где происходят боевые столкновения.
  • С мобильной связью, энергетикой, водоснабжением — все в порядке. Всё работает в штатном режиме.
  • Транспорт: ключевые дороги и магистрали — работают в штатном режиме. Есть пробки, которые создаются гражданами с паническим настроением.
  • Порты и небо закрыты.
  • Укрзализныця: большинство рейсов курсируют согласно графику.
  • Наличие горючего — сейчас это проблема. Есть лимиты и очереди НА заправках.
  • Есть магазины есть товары в достаточном объеме. Продукты будут подвозиться, особенно в места, где не совершаются боевые действия.
  • Аптеки работают.
  • Все критические инфраструктурные объекты взяты под охрану.
«Ситуация в стране — управляема», — сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По материалам: ТСН
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