Война в Украине: как работают банки, транспорт, магазины и есть ли горючее на заправках — Finance.ua

Война в Украине: как работают банки, транспорт, магазины и есть ли горючее на заправках

Сегодня 12:30

Большинство рейсов «Укрзализныци» курсируют согласно графику.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал об экономической ситуации в Украине.

Частные банки не работают. Работают государственные банки, кроме отделений в населенных пунктах, где происходят боевые столкновения.

С мобильной связью, энергетикой, водоснабжением — все в порядке. Всё работает в штатном режиме.

Транспорт: ключевые дороги и магистрали — работают в штатном режиме. Есть пробки, которые создаются гражданами с паническим настроением.

Порты и небо закрыты.

Укрзализныця: большинство рейсов курсируют согласно графику.

Наличие горючего — сейчас это проблема. Есть лимиты и очереди НА заправках.

Есть магазины есть товары в достаточном объеме. Продукты будут подвозиться, особенно в места, где не совершаются боевые действия.

Аптеки работают.

Все критические инфраструктурные объекты взяты под охрану.

«Ситуация в стране — управляема», — сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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