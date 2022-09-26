Война в Украине будет стоить мировой экономике $2,8 трлн — прогноз OECD Вчера 16:45 — Мир

Война в Украине будет стоить мировой экономике $2,8 трлн — прогноз OECD

Вторжение россии в Украину обойдется мировой экономике в $2,8 трлн недополученной продукции до конца следующего года — и даже больше, если суровая зима приведет к нормированию энергии в Европе, заявила Организация экономического сотрудничества и развития (OECD).

Оценка этой международной организации, объединяющей 37 стран, обнажает масштабы экономических последствий вторжения москвы в Украину семь месяцев назад.

Агрессия России спровоцировала скачок цен на энергоносители, что привело к снижению расходов домохозяйств и подорвало доверие деловых кругов, особенно в Европе. Конфликт нарушил цепочки поставок, вызвал недостаток продуктов питания и других предметов первой необходимости и потряс рынки по всему миру.

Западные правительства опасаются, что указ о частичной мобилизации и подготовке россии к аннексии части Украины может затянуть конфликт на многие месяцы, а возможно, и на годы, еще больше подпитывая неопределенность, которая сейчас оказывает давление на мировую экономику. «Мы платим за войну очень высокую цену», — сказал исполняющий обязанности главного экономиста OECD Альваро Сантос Перейра.

В своих последних прогнозах организация заявила, что мировая экономика должна вырасти на 3% в этом году и на 2,2% в следующем году. До войны ожидался рост на 4,5% в 2022 году и на 3,2% в 2023 году. Разница между этими двумя оценками означает, что война и ее последствия обойдутся миру в сумму, эквивалентную объему производства, произведенного всей французской экономикой за эти два года.

OECD ожидает, что экономика еврозоны вырастет всего на 0,3% в 2023 году, а экономика Германии сократится на 0,7%. Когда он последний раз публиковал прогнозы в июне, исследовательский орган ожидал увидеть рост на 1,6% в еврозоне и 1,7% в Германии.

Организация предупредила, что экономика Европы может столкнуться с еще более резким спадом, если цены на энергоносители снова вырастут. Если цены на природный газ возрастут на 50% к концу года, объем производства в Европе может снизиться на 1,3% в 2023 году, тогда как мировая экономика вырастет всего на 1,7%.

OECD снизила свой прогноз экономического роста США в 2023 году до 0,5% с 1,2%, но заявила, что возможно более резкое замедление, если инфляция не будет падать так быстро, как надеется Федеральная резервная система.

Ожидается, что экономика Китая немного восстановится в 2023 году после вялого роста в 2022 году, что отражает ограничения для сдерживания пандемии COVID-19. В июне ОЭСР прогнозировала рост на уровне 4,4% в 2022 году, но теперь всего на 3,2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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