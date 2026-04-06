Война в Иране: расходы США уже превысили 42 миллиарда долларов
Ориентировочные расходы американских налогоплательщиков на военные действия в Иране составили более 42,5 млрд долларов.
Об этом свидетельствует дашборд Iran War Cost Tracker.
Расчет основывается на данных Пентагона.
Экономические показатели
По данным официальных отчетов, за первые 6 дней операции было израсходовано 11,3 млрд долларов. В настоящее время ежедневные расходы составляют около 1 миллиарда долларов. В разрезе меньших временных промежутков это выглядит следующим образом:
- в час — свыше 41,6 млн долларов;
- в секунду — около 11 574 доллара.
На фоне таких расходов в США появилась петиция Конгресса с требованием заблокировать дополнительное финансирование для военных действий в Иране.
Человеческие потери
Кроме финансовых расходов, обнародованы данные о «человеческой цене» конфликта. Число погибших и раненых продолжает расти:
- военнослужащие США — 13 погибших и 300 раненых;
- иранские военные — более 5 007 убитых (включая представителей высшего руководства);
- гражданское население Ирана — более 1508 убитых и 21079 раненых.
Что сказано в петиции
Авторы петиции призывают Конгресс США заблокировать выделение дополнительных средств на военные действия в Иране и Ближнем Востоке.
Известно, что администрация Трампа готовит запрос в Конгресс на дополнительные 200 миллиардов долларов для финансирования боевых действий. Активисты подчеркивают, что эти ресурсы (деньги налогоплательщиков) должны быть направлены на здравоохранение, образование и социальные программы, а не на «хаос и кровопролитие». В тексте обращения звучат обвинения по адресу Трампа, Хегсета и Рубио в нецелевом использовании государственных ресурсов.
Авторы утверждают, что единственными, кто извлечет выгоду от продолжения войны, являются производители оружия.
Поделиться новостью
Также по теме
Война в Иране: расходы США уже превысили 42 миллиарда долларов
Какую местность в Польше называют «польским Дубаем»
Что нужно для поездки в Украину через Польшу — чек-лист
Рост цен на топливо сказался на стоимости продуктов
В Германии объяснили правила выезда мужчин за границу: разрешение фактически не нужно
Япония увеличила срок проживания для получения гражданства до 10 лет