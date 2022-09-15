Война усложняет работу с реестром олигархов, — Данилов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Война усложняет работу с реестром олигархов, — Данилов

Казна и Политика
37
Война усложняет работу с реестром олигархов, — Данилов
Война усложняет работу с реестром олигархов, — Данилов
Война усложняет работу с реестром олигархов, потому что правительству сложно оценить их состояние.
Об этом заявил в интервью польскому изданию Wirtualna Polska секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
«Война усложняет работу с реестром олигархов. Мы не контролируем части нашей территории, поэтому сложно оценить состояние некоторых людей. Но, мне кажется, антиолигархический закон уже заработал», — отметил он.
При этом, по словам Данилова, олигархические кланы не оказывают никакого влияния на украинскую политику. Он сказал, что война приводит к тому, что они теряют свое влияние на страну.
«Мы видим, что олигархи делают ходы, чтобы не попасть в реестр. Его цель — выстроить прозрачную систему, справедливые отношения между бизнесом, властью и обществом. Вместо олигархов нам нужны бизнесмены, которые создадут рабочие места», — сказал он.
Читайте также
«Это была система, позволявшая функционировать олигархам. Коза не виновата, что съела капусту с неогороженного огорода. В нашей стране не было заборов, поэтому эту капусту мог есть каждый. Пока олигархические кланы не оказывают никакого влияния на украинскую политику. Я не знаю, что будет в будущем, но я хочу, чтобы этот вопрос никогда не возвращался к нам», — сказал секретарь СНБО.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.