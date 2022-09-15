Война усложняет работу с реестром олигархов, — Данилов — Finance.ua

Война усложняет работу с реестром олигархов, — Данилов Сегодня 09:39 — Казна и Политика

Война усложняет работу с реестром олигархов, — Данилов

Война усложняет работу с реестром олигархов, потому что правительству сложно оценить их состояние.

Об этом заявил в интервью польскому изданию Wirtualna Polska секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Война усложняет работу с реестром олигархов. Мы не контролируем части нашей территории, поэтому сложно оценить состояние некоторых людей. Но, мне кажется, антиолигархический закон уже заработал», — отметил он.

При этом, по словам Данилова, олигархические кланы не оказывают никакого влияния на украинскую политику. Он сказал, что война приводит к тому, что они теряют свое влияние на страну.

«Мы видим, что олигархи делают ходы, чтобы не попасть в реестр. Его цель — выстроить прозрачную систему, справедливые отношения между бизнесом, властью и обществом. Вместо олигархов нам нужны бизнесмены, которые создадут рабочие места», — сказал он.

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«Это была система, позволявшая функционировать олигархам. Коза не виновата, что съела капусту с неогороженного огорода. В нашей стране не было заборов, поэтому эту капусту мог есть каждый. Пока олигархические кланы не оказывают никакого влияния на украинскую политику. Я не знаю, что будет в будущем, но я хочу, чтобы этот вопрос никогда не возвращался к нам», — сказал секретарь СНБО.

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