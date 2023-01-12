Война ускорила диджитализацию в банковской сфере — Finance.ua

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Война ускорила диджитализацию в банковской сфере

Казна и Политика
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Война ускорила диджитализацию в банковской сфере
Война ускорила диджитализацию в банковской сфере
Банкам пришлось отказаться от части планов, однако на смену им пришли новые вызовы.
«Я не могу сказать, что война помешала нам что-нибудь сделать. Сменились приоритеты, на первый план вышли совсем другие задачи. Например, мы планировали запустить линейку долгосрочных накопительных продуктов, чтобы наши клиенты могли накопить средства на обучение ребенка, квартиру, машину и т.д. Но сейчас эти продукты неактуальны», — рассказал заместитель председателя правления Правэкс Банка Семен Бабаев в проекте «25 ведущих банков Украины во время войны».
По его словам, все банки в меру своих сил увеличили инвестиции в развитие технологий удаленного обслуживания клиентов. «Мы постоянно мониторим наших конкурентов путем исследования функциональных возможностей мобильных приложений, чтобы совершенствовать Pravex Online», — уточнил топ-менеджер.

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В течение 2021-2022 годов банки существенно расширили функциональные возможности своих мобильных приложений. Из главных направлений можно выделить удаленное привлечение новых клиентов, удаленную идентификацию, открытие виртуальных карт и депозитов, продажу акций и ОВГЗ.
«Также появились интересные функции, например, торговля акциями иностранных компаний, оплата по QR-коду, запрос PIN-кода (когда сумма платежа превышает минимальную сумму, указанную пользователем), проверка страны проведения платежа, пополнение счета через SWIFT, SEPA, Payoneer и через системы денежных переводов и настройки динамического CVC2 для подтверждения сделок в интернете», — перечислил Семен Бабаев.
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Он рассказал, что ранее банки должны были самостоятельно разрабатывать механизмы удаленной идентификации. Во время войны процесс стал намного проще благодаря удаленной идентификации через систему «Дія». И если ранее удаленная идентификация через мобильное приложение использовалась для повторной идентификации, то в 2022 году Правэкс Банк расширил опцию и на новых клиентов, зарегистрированных в «Дія». «Наше решение полностью удовлетворяет все потребности клиентов, а также учитывает внутренние требования комплаенса», — считает Семен Бабаев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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