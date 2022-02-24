Война началась: как будут работать банки с валютой, что будет с курсом доллара и евро, а также в целом с валютным рынком — Finance.ua
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Война началась: как будут работать банки с валютой, что будет с курсом доллара и евро, а также в целом с валютным рынком

Сегодня 11:30Валюта
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Война началась: как будут работать банки с валютой, что будет с курсом доллара и евро, а также в целом с валютным рынкомВойна началась: как будут работать банки с валютой, что будет с курсом доллара и евро, а также в целом с валютным рынком
Противостояние Украина-РФ перешло в откровенное военное нападение России. Уже с самого утра в стране военное положение и это, конечно же, повлияет на ситуацию на валютном рынке. После объявления Владимира Путина о начале военных действий стремительно упал рубль, проседают все российские активы и сегодня стоит ожидать масштабных санкций против России со стороны мирового сообщества. Подорожала нефть до $100 за баррель, взлетело золото до почти $1942 за тройскую унцию, начались коррекции практически всех сырьевых рынков. И это пока только начало.
Нацбанк оперативно ввел в действие Постановление № 18 от 24 февраля 2022 года.

Основное из Постановления, что касается валюты, курса и ликвидности в банковской системе:

пункт 11. НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год. Это очень важный пункт для обеспечения постоянной ликвидности всей банковской системы.

Временные ограничения, которые вводятся с 24 февраля:

пункт 5. Запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка. Это внесет временные неудобства тем клиентам, кто рассчитывал на снятие валютной наличности в любое время.
пункт 12. Приостановить работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентам. То есть по факту межбанковский рынок и сами банки будут работать пока только на выкуп клиентской валюты.
пункт 13. Зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022 года. Это 29,2549 гривен за доллар, евро — 33,1707 гривен.
пункт 14. Ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ). По факту, заморозит все подобные платежи клиентов до отмены данного пункта Нацбанком и конечно же будет зависеть от военной ситуации в стране.
пункт 15. Остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины — остановит все операции клиентов с российскими корнями, в том числе и валютные.
Цитата из сообщения Нацбанка — «Соответствующие действия необходимы для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны и максимального обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины, а также бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры».
Да, будут активные спекулятивные попытки создать черный рынок и черный курс. Взлетит стоимость гривневых и валютных ресурсов на межбанке, но это достаточно предсказуемая реакция рынков на такие события.
Если население и бизнес не начнет паниковать — взлет курса даже на черном рынке достаточно быстро выдохнется. Так было в момент начала пандемии, тогда курс разогрели быстро до 29 гривен, а затем от достаточно быстро просел до допандемийных уровней, так будет и сейчас в том случае, если военные новости будут достаточно оптимистичными.
По материалам: Finance.UA
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