Восстановление жилищного фонда: будут ли новые дома с бомбоубежищами — Finance.ua
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Восстановление жилищного фонда: будут ли новые дома с бомбоубежищами

Сегодня 09:00Недвижимость
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Восстановление жилищного фонда: будут ли новые дома с бомбоубежищами
Строительство бомбоубежищ в новом жилище может быть урегулировано на законодательном уровне.
Об этом сообщила лидер партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
Пример. В требованиях к жилым и другим новостройкам в Израиле, который также страдает из-за войны, прописано обязательное наличие бомбоубежищ. Они есть во всех домах, построенных после 2004 года. Это специально оборудованные комнаты безопасности, которые называются мамад. В старых домах, где не обустроены бомбоубежища, власти Израиля устанавливают специальные бетонные бункеры во дворах. Также есть гражданские бомбоубежища, которые в мирное время используются в качестве игровых комнат для детей или по другому назначению.
В настоящее время Украина разрабатывает план восстановления жилых домов и инфраструктуры, уничтоженной российскими оккупантами.
В первом чтении проголосован наш законопроект № 7198, предусматривающий восстановление за счет государства.
Будут ли новостройки с бомбоубежищами?
По ее словам, этот вопрос планируется урегулировать на законодательном уровне, с прописанными нормами и правилами. Это должно стать одним из требований пользователей жилья и помещений.
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То есть покупатели жилья будут обращать на это внимание — есть ли в доме современные безопасные и комфортные бомбоубежища и паркинги.
Поэтому в качестве варианта рассматриваем проектирование новых домов с укрепленным подземным паркингом, который в будущем может выполнять роль надежного бомбоубежища. Вызовы времени требуют укрытий в наших домах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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