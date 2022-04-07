Восстановление жилищного фонда: будут ли новые дома с бомбоубежищами — Finance.ua

Восстановление жилищного фонда: будут ли новые дома с бомбоубежищами

Сегодня 09:00 — Недвижимость

Строительство бомбоубежищ в новом жилище может быть урегулировано на законодательном уровне.

Об этом сообщила лидер партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Пример. В требованиях к жилым и другим новостройкам в Израиле, который также страдает из-за войны, прописано обязательное наличие бомбоубежищ. Они есть во всех домах, построенных после 2004 года. Это специально оборудованные комнаты безопасности, которые называются мамад. В старых домах, где не обустроены бомбоубежища, власти Израиля устанавливают специальные бетонные бункеры во дворах. Также есть гражданские бомбоубежища, которые в мирное время используются в качестве игровых комнат для детей или по другому назначению.

В настоящее время Украина разрабатывает план восстановления жилых домов и инфраструктуры, уничтоженной российскими оккупантами.

В первом чтении проголосован наш законопроект № 7198, предусматривающий восстановление за счет государства.

Будут ли новостройки с бомбоубежищами?

По ее словам, этот вопрос планируется урегулировать на законодательном уровне, с прописанными нормами и правилами. Это должно стать одним из требований пользователей жилья и помещений.

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То есть покупатели жилья будут обращать на это внимание — есть ли в доме современные безопасные и комфортные бомбоубежища и паркинги.

Поэтому в качестве варианта рассматриваем проектирование новых домов с укрепленным подземным паркингом, который в будущем может выполнять роль надежного бомбоубежища. Вызовы времени требуют укрытий в наших домах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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