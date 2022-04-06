Компенсация за разрушенное жилье в Украине — кому могут отказать

Сегодня 11:03 — Личные финансы

Фото: dsns.gov.ua

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о компенсации за имущество, утраченное или уничтоженное в результате агрессии россии на территории Украины.

Законопроект предусматривает справедливые возмещения пострадавшим, но есть и те, кому могут отказать в получении компенсаций.

Для запуска механизма планируется создать единый реестр имущества, куда будут вносить информацию о его повреждении или уничтожении российскими войсками. Речь идет не только о недвижимости после 24 февраля, но и обо всем потерянном после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

Как будут выплачиваться компенсации?

Законопроект предусматривает два вида компенсаций — первичную и полную. На первичную компенсацию деньги будут направляться из бюджета — на восстановление домов, школ, больниц, детсадов и других объектов инфраструктуры.

Полное возмещение будут взимать в виде репараций с россии. Его будут выплачивать всем пострадавшим от войны украинцам, независимо от получения первичной компенсации.

Выплаты будут осуществляться поочередно в пять этапов:

первыми имеют право на первичную компенсацию участники боевых действий, получившие инвалидность, члены семей погибших защитников, операторы объектов критической инфраструктуры;

вторая очередь — выплаты всем участникам боевых действий и членам семей погибших воинов, юридическим лицам, учредителями которых являются УБД;

третий этап — первичная компенсация всем гражданам Украины из уязвимых групп населения, микропредпринимателям, малому и среднему бизнесу;

четвертая очередь — все остальные граждане Украины и представители крупного бизнеса;

пятый этап — выплата иностранцам или лицам без гражданства, членам их семей и другим юридическим лицам.

Кто имеет право на возмещение?

Все граждане Украины, их наследники и юридические лица, чье имущество пострадало или было утрачено из-за вооруженной агрессии россии, имеют право на компенсацию. Стоимость имущества должна составлять не менее 50 прожиточных минимумов, то есть от 124 тыс. грн.

Для получения денег или другой помощи нужно будет отправить заявление в «Дія» и дождаться внесения информации в реестр. Затем ответственная комиссия оценит и обследует уничтоженное имущество, зафиксирует все факты и определит размер и форму компенсации.

После этого нужно будет дождаться своей очереди на получение первичной или полной компенсации.

Кому могут отказать в выплатах?

Согласно законопроекту, на компенсации не могут рассчитывать:

подсанкционные лица и связанные с ними лица;

граждане россии;

юридические лица с бенефициарами из россии или беларуси, имеющие долю собственности в россии или о владельцах которых ничего не известно, а также компании под санкциями.

В то же время, ограничения не касаются россиян, которые помогали сохранить целостность, суверенитет и независимость Украины, публично осуждали агрессию россии с 2014 года или ранее, не поддерживали призывы по захвату Украины и на протяжении 10 лет не работали в российских госорганах.

Отметим, что сейчас законопроект находится на рассмотрении профильного комитета в Верховной Раде. После того как депутаты его проголосуют, закон сразу вступит в силу.

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