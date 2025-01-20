Восстановление Украины потребует новых кредитных продуктов — Finance.ua

Восстановление Украины потребует новых кредитных продуктов Сегодня 19:30 — Казна и Политика

В первую очередь спросом будет пользоваться проектное финансирование или синдицированные кредиты, где несколько банков будут работать сообща.

Такую точку зрения высказал в интервью «Фондовому клубу» заместитель председателя правления, начальник департамента корпоративного бизнеса УкрСиббанка Дмитрий Цапенко.

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«Восстановление потребует привлечения компаний из разных секторов: строительства, производства стройматериалов, металлообработки и т. д. Эти компании пользуются стандартным набором кредитных продуктов: финансированием оборотного капитала, торговым, среднесрочным финансированием», — рассказал топ-менеджер.

Но в будущем для крупных проектов потребуется долгосрочное финансирование. Это может быть проектное финансирование или синдицированные кредиты, где несколько банков будут работать сообща.

«Сейчас у нас уже есть запросы на проекты, которые находятся на границе между проектным финансированием и обычным финансированием крупных корпоративных клиентов. Украинский банковский сектор имеет сверхликвидность как в гривне, так и в валюте. Поэтому проблема заключается в готовности банков брать на себя риски», — считает Дмитрий Цапенко.

Для минимизации этих рисков банки используют программы распределения от международных финансовых организаций, в первую очередь от ЕБРР.

«Это позволяет нам кредитовать клиентов и проекты, по которым мы самостоятельно не были бы готовы нести риски», — пояснил банкир.

Фінансовий клуб По материалам:

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