Восстановление Украины должно вести к ее членству в ЕС — Литва — Finance.ua
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Восстановление Украины должно вести к ее членству в ЕС — Литва

Сегодня 07:44Казна и Политика
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Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что Европейский Союз должен мобилизовать финансовые ресурсы, чтобы помочь Украине выжить и оправиться от войны, а восстановление страны должно привести к ее членству в блоке.
Об этом сообщает портал Delfi.
«Реакция Европы должна быть единой и сильной, такой, которую мы совсем недавно продемонстрировали в борьбе с пандемией. Мы должны не только еще больше усилить давление на россию с помощью санкций, но и мобилизовать финансовые ресурсы, чтобы помочь Украине выжить и оправиться от войны». Мы должны добиться того, чтобы реконструкция и реорганизация страны привели к членству Украины в Европейском Союзе", — отметила Скайсте.
По словам министра, члены сообщества должны быть заинтересованы во вступлении Украины, поскольку членство страны в ЕС было бы взаимовыгодным как в экономической сфере, так и с точки зрения геополитической безопасности.
Министр также отметила, что пример отказа Литвы от российских энергоресурсов может вдохновить другие страны ЕС на укрепление энергетической независимости Европы и принятие дополнительных мер относительно санкций против россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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