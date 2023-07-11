Восстановление украинского рынка: какие бизнесы и некоммерческие организации появляются в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Восстановление украинского рынка: какие бизнесы и некоммерческие организации появляются в 2023 году (инфографика) Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Восстановление украинского рынка: какие бизнесы и некоммерческие организации появляются в 2023 году (инфографика)

Первое полугодие 2023 показало оптимистичную картину украинского рынка в части создания нового бизнеса и некоммерческих организаций.

На этом «пейзаже» активно появляются новые субъекты, следовательно, можно предположить, что юридические лица и ФЛП конструктивно настроены относительно национальной экономики.

Аналитический инструмент YouControl Market исследовал конкретные показатели и тенденции созданных компаний, ФЛП и некоммерческих организаций в Украине.

Первое полугодие 2023 показало, что стабильные регистрации украинских юридических лиц и ФЛП возобновились до уровня, который был до 24 февраля 2022 года. В частности, с 1.01. до 30.06.2023 включительно зарегистрировано:

17 991 юридическое лицо.

135 402 ФЛП.

По сравнению с первым полугодием 2022 года это больше на 12% юрлиц и 45% ФЛП.

Самые активные регионы

Юридические лица и ФЛП регистрируются во всех областях нашей страны, даже несмотря на военные действия. Топ 5 регионов, в которых были зарегистрированы новые юридические лица и ФЛП с января по июнь 2023 года включительно:

Киев (город) — 24 941, или 16,3% от общего количества регистраций. Днепропетровская область — 13 480, или 8,8% регистраций. Львовская область — 11 673, или 7,6% регистраций. Киевская область — 11 216, или 7,3% регистраций. Одесская область — 10 534, или 6,9% регистраций.

Какие отрасли экономики развиваются больше всего?

Относительно выбора сферы деятельности наблюдается сохранение тенденций 2022 года. Больше всего, то есть почти 20% юридических лиц, указали как основной вид деятельности раздел КВЭД 46: «Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами». Напомним, что этот раздел включает оптовую торговлю за свой счет или на основе контракта (комиссионная торговля) как на внутреннем оптовом рынке, так и на внешнем рынке (импорт/экспорт).

Любопытно, что второе и третье места по количеству регистраций заняли некоммерческие организации. Это соответственно раздел КВЭД 94: «Деятельность общественных организаций» (11,7%) и раздел КВЭД 88: «Социальная помощь без обеспечения проживания» (9,9%). В настоящее время доля некоммерческих организаций среди всех зарегистрированных юридических лиц составляет 30%.

Среди коммерческих организационно-правовых форм, кроме уже упомянутой оптовой торговли (№ 1), в Топ вошли следующие сферы:

Операции с недвижимым имуществом (7,5% новых бизнесов)

Наземный и трубопроводный транспорт (5,5%)

Строительство зданий (5,5%)

Розничная торговля кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (5,5%).

Что касается новых ФЛП, то в первые полгода 2023 года большинство из них (28,8%) выбрали для себя деятельность по направлению «Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами».

Вторая по популярности сфера деятельности для ФЛП — «Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность» (8,9% от общего количества зарегистрированных за отчетный период).

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