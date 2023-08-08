Восстановление рынка труда: где сейчас предлагают больше всего работы (инфографика) — Finance.ua
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Восстановление рынка труда: где сейчас предлагают больше всего работы (инфографика)

Личные финансы
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Восстановление рынка труда: где сейчас предлагают больше всего работы (инфографика)
Восстановление рынка труда: где сейчас предлагают больше всего работы (инфографика)
В июле количество предложений работы составило 93 477 вакансий, что практически на уровне июня (93 882).
Об этом свидетельствуют данные исследования Work.ua.
Замедление роста говорит о том, что лето 2023 больше похоже на обычное лето, когда работодатели берут паузу на пересмотр стратегий и подготовку к новому бизнес-сезону осенью этого года.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua

Топ областей по количеству работы

Существенных изменений в пятерке областей-лидеров по количеству предложений работы не произошло, если сравнить с июнем, колебания в пределах +/-1%:
  • Киевская (30 058 вакансий);
  • Днепропетровская (8993);
  • Львовская (8944);
  • Одесская (6753);
  • Харьковская (3467).
Незначительный прирост наблюдался в Сумской (+4% до 859 вакансий), Ивано-Франковской (+4% до 3226), Николаевской (+2% до 1163), Полтавской области (+2% до 2464).
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua

В каких сферах больше всего работы

Рост по количеству вакансий показали категории «Образование, наука» (+10% до 4017 вакансий), «Культура, музыка, шоу-бизнес» (+8% до 494), «Юриспруденция» (+6% до 1184), «Охрана, безопасность» (+5% до 1855), «Страхование» (+4% до 190), «Телекоммуникации и связь» (+3% до 3563), «Секретариат, делопроизводство» (+3% до 4574), «Логистика, склад, ВЭД» (+3% до 9316), «Строительство, архитектура» (+2% до 5291), «Рабочие специальности, производство» (+2% до 16 994).
Продолжает восстанавливаться бизнес, занимающийся производством и восстановлением. Логистика и телекоммуникации укрепляют связи между бизнесами. В образовании начинается подготовка к предстоящему учебному периоду.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Список наиболее распространенных должностей стабилен: продавец-консультант (7 803 вакансий), менеджер по продажам (6 466), водитель (3 348), бухгалтер (3 195), повар (3 194).
Наибольший прирост вакансий по должности: офис-менеджер (+42% до 173 вакансий), учитель английского (+14% до 789), оператор станков с программным управлением (+12% до 360) и монтажник-установщик (+11% к 422).
Несмотря на замедление роста рынка труда, продолжает расти (+6% к июню) доля предложений работы для ветеранов, которая с начала 2023 года выросла на 36% до 3 917 вакансий.
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По материалам:
Finance.ua
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