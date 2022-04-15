Восстановление «Мрии»: в ГП «Антонов» рассказали, как собираются восстанавливать самолет — Finance.ua

Это легендарный и уникальный самолет, который был крупнейшим в мире. Его уничтожение стало ударом не только для предприятия «Антонов», но и для мирных граждан Украины и всего мирового сообщества.
Поэтому на предприятии сказали, что восстановление «Мрии» для них — «сверхважная задача».
В ГП «Антонов» объяснили, что некоторые основные агрегаты для планера самолета есть в наличии. Однако новая «Мрия» должна соответствовать современным и перспективным нормам летной пригодности и быть оборудована в соответствии с перечнем задач, которые она будет выполнять.
"Это потребует проведения большого объема расчетно-конструкторских работ, отбора и закупки соответствующих комплектующих, проведения программы испытаний и прочее. Безусловно, этот проект будет осуществляться в широкой международной кооперации с участием ведущих компаний и предприятий глобальной авиаиндустрии",— сказали в пресс-службе.
Объем финансирования и возможность использовать компоненты Ан-225, разбитого россиянами, будет определять специальная комиссия, которую сейчас создают под эгидой ГК «Укроборонпром».
Источники финансирования будет определять государство.
Неравнодушные люди уже направили средства в фонд восстановления «Мрии». В «Антонов» пообещали, что их используют исключительно для реализации проекта по восстановлению самолета. И «с прозрачной отчетностью за каждую потраченную гривну или доллар».
Что касается сроков, сейчас говорить о них рано, так как программа должна быть тщательно проработана.