Восстановление Мариуполя обойдется более чем в 14 млрд долл. — мэр
Восстановление Мариуполя займет около 7-10 лет, а отстройка обойдется более чем в 14 млрд долларов. О готовности помогать в восстановлении уже заявил Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес.
Об этом сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, слова которого приводит горсовет в Telegram.
Бойченко отметил, что из-за войны в городе уничтожено 1356 многоэтажных домов, разбомблено 40% частных домов. Большинство из них не подлежит реконструкции.
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По словам Бойченко, в перспективе планируется строительство новых объектов. Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры более чем в 14 млрд долларов для проживания там 220 тысяч человек. Окончательная цифра будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации.
«Сотрудничаем с разными экспертами из городов, разрушенных во время Второй мировой войны. Это Гданьск, Варшава, Дрезден, Роттердам. Изучаем их опыт восстановления. Надеемся, что в „плане Маршалла“ для всей страны будет отдельный раздел для Мариуполя», — рассказал Вадим Бойченко.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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