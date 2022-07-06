Восстановление Мариуполя обойдется более чем в 14 млрд долл. — мэр Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Фото: Telegram/Мариупольский городской совет

Восстановление Мариуполя займет около 7-10 лет, а отстройка обойдется более чем в 14 млрд долларов. О готовности помогать в восстановлении уже заявил Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес.

Об этом сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, слова которого приводит горсовет в Telegram.

Бойченко отметил, что из-за войны в городе уничтожено 1356 многоэтажных домов, разбомблено 40% частных домов. Большинство из них не подлежит реконструкции.

По словам Бойченко, в перспективе планируется строительство новых объектов. Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры более чем в 14 млрд долларов для проживания там 220 тысяч человек. Окончательная цифра будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации.

«Сотрудничаем с разными экспертами из городов, разрушенных во время Второй мировой войны. Это Гданьск, Варшава, Дрезден, Роттердам. Изучаем их опыт восстановления. Надеемся, что в „плане Маршалла“ для всей страны будет отдельный раздел для Мариуполя», — рассказал Вадим Бойченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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