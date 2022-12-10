Восстанавливать всю разрушенную обстрелами энергоинфраструктуру не будут: в ДТЭК рассказали о планах — Finance.ua
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Восстанавливать всю разрушенную обстрелами энергоинфраструктуру не будут: в ДТЭК рассказали о планах

Энергетика
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В Украине не будут восстанавливать абсолютно всю разрушенную обстрелами энергоинфраструктуру. Причина — не вся она была новой и модернизированной. В ДТЭК намерены сконцентрироваться на создании новых объектов.
Об этом в интервью порталу Обозреватель рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Он отметил, что таким образом энергосистема будет модернизирована быстрее, чем планировалось.
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В целом, по его словам, на полное восстановление всех разрушенных объектов понадобится «от года до двух, а может быть, даже больше». Однако точные сроки можно будет определить «только после победы, то есть после прекращения огня».
«Далее нужно понять, что мы хотим делать: наверное, мы не будем все оборудование восстанавливать, потому что не все оно было новым, не все оно было модернизировано, и нам нужно будет строить новое. Это наша возможность модернизировать энергосистему быстрее, чем мы планировали в прошлом году», — рассказал Сахарук.
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При этом он отметил, что нужно использовать новое оборудование, подходы и инновационные идеи. К примеру, вместо подстанции на территории 50 га «можно построить контактные распределительные устройства на базе новых технологий», которые будут занимать гораздо меньше территории.
«Это дом 100 на 100 м, заменяющий всю эту большую подстанцию. Это дороже с точки зрения строительства, но это надежнее и дольше служит, это автоматическое включение, выключение, это совсем другой уровень автоматизации и совсем другой уровень надежности», — объяснил директор ДТЭК.

Можно ли оставить без света Украину 💡

По материалам:
Обозреватель
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