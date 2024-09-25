Вопрос сохранения выплат учителям при 5% военного сбора может быть решен в госбюджете-2025 — вице-премьер Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Снижение выплат учителям на 3,5% после повышения военного сбора с 1,5% до 5% является проблемным вопросом с учетом невысокого размера такой заработной платы, поэтому будет предпринята попытка решить его в процессе принятия закона о государственном бюджете на 2025 год, сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы постараемся решить этот вопрос при принятии закона о бюджете на 2025 год», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» в кулуарах IX форума «Дирижеры перемен» компании «Делойт» в Украине в Киеве в среду.

Федоров уточнил, что одним из возможных инструментов для решения этой проблемы может стать образовательная субвенция.

Как сообщалось, Верховная Рада на прошлой неделе приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 октября этого года военного сбора с 1,5 до 5%. В то же время в правительственном проекте госбюджета-2025 предложено сохранить уровень социальных стандартов и минимальной зарплаты, предусмотрена только индексация пенсий.

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