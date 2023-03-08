Вопрос РРО для ФЛП решен: Гетманцев рассказал, сколько уже установили — Finance.ua

Вопрос РРО для ФЛП решен: Гетманцев рассказал, сколько уже установили Сегодня 12:23 — Финтех и Карты

Вопрос РРО для ФЛП решен: Гетманцев рассказал, сколько уже установили

В Украине уже 70-80% физлиц-предпринимателей (ФЛП) в сфере торговли установили РРО (регистраторы расчетных операций). В связи с чем, по мнению главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, дискуссия о необходимости их установления «уже себя исчерпала».

«Пока этот вопрос уже решен. Это даже в меморандуме с МВФ есть», — сказал он в интервью «Фокусу»

При этом Гетманцев подчеркнул, что установка РРО — это «элементарный инструмент налогового учета для торговли». А потому возвращение к обсуждению необходимости в этом — бессмысленно.

«Торговля уже на 70-80% установила РРО, дискуссия о РРО уже себя исчерпала. Мы можем дискутировать о чем-то, но сейчас этот вопрос уже решен», — резюмировал он.

Зачем нужны РРО?

Практически во всех странах Европы уже издавна действует учет оборотов практически всего бизнеса. В Украине же до 2022-го ФЛПы могли продавать товары, не показывая реальные обороты и не выдавая своим клиентам чеки через кассовые аппараты. Это привело к тому, что львиная доля предпринимателей давно превысила нормы и перестала быть «малым бизнесом», но продолжила пользоваться единым налогом.

При этом размер единого налога для ФЛП первой и второй группы ниже налогов с зарплаты, например, украинского учителя. Без РРО с 2022-го могут работать те, кто не продает товары физлицам, торгующим в селах (без подакцизных товаров), или находятся на первой группе единого налога.

Отметим, на первой группе находятся те предприниматели, у которых нет наемных работников и их годовой оборот не превышает в 1,08 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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