Вопреки российским обстрелам: Украина экспортировала рекордный объем электроэнергии — Finance.ua

Вопреки российским обстрелам: Украина экспортировала рекордный объем электроэнергии Сегодня 12:22 — Энергетика

Вопреки российским обстрелам: Украина экспортировала рекордный объем электроэнергии

В сентябре Украина установила годовой рекорд экспорта электроэнергии в 2023 году — 111,1 тыс. МВт-ч, несмотря на то, что россия уже начала предпринимать попытки ракетных и дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

Как свидетельствуют данные DiXi Group , 60% (66,7 тыс. МВт-ч) поступило в Словакию; 40% (44,4 тыс. МВт-час) — в Молдову. «Если сравнивать с августом, когда соответствующих поставок было крайне мало, всего 0,2 тыс. МВт-ч, экспорт вырос в 544 раза! Однако по сравнению с сентябрем прошлого года (419,8 тыс. МВт-ч) — уменьшился почти вчетверо», — отмечают аналитики.

В то же время импорт за прошедший месяц достиг 23,8 тыс. МВт-ч: 77% (18,4 тыс. МВт-ч) поступило из Словакии; 23% (5,4 тыс. МВт-ч) — из Молдовы. Следовательно, экспорт электроэнергии почти в пять раз превзошел импорт в сентябре

Зато дорогостоящую аварийную помощь в указанный период Украина не привлекала.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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