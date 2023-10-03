Вопреки российским обстрелам: Украина экспортировала рекордный объем электроэнергии — Finance.ua

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Вопреки российским обстрелам: Украина экспортировала рекордный объем электроэнергии

Энергетика
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Вопреки российским обстрелам: Украина экспортировала рекордный объем электроэнергии
Вопреки российским обстрелам: Украина экспортировала рекордный объем электроэнергии
В сентябре Украина установила годовой рекорд экспорта электроэнергии в 2023 году — 111,1 тыс. МВт-ч, несмотря на то, что россия уже начала предпринимать попытки ракетных и дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.
Как свидетельствуют данные DiXi Group, 60% (66,7 тыс. МВт-ч) поступило в Словакию; 40% (44,4 тыс. МВт-час) — в Молдову. «Если сравнивать с августом, когда соответствующих поставок было крайне мало, всего 0,2 тыс. МВт-ч, экспорт вырос в 544 раза! Однако по сравнению с сентябрем прошлого года (419,8 тыс. МВт-ч) — уменьшился почти вчетверо», — отмечают аналитики.
В то же время импорт за прошедший месяц достиг 23,8 тыс. МВт-ч: 77% (18,4 тыс. МВт-ч) поступило из Словакии; 23% (5,4 тыс. МВт-ч) — из Молдовы. Следовательно, экспорт электроэнергии почти в пять раз превзошел импорт в сентябре
Зато дорогостоящую аварийную помощь в указанный период Украина не привлекала.
Вопреки российским обстрелам: Украина экспортировала рекордный объем электроэнергии

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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