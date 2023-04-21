Volvo встроит в авто светодиоды, имитирующие дневной свет — Finance.ua
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Volvo встроит в авто светодиоды, имитирующие дневной свет

Технологии&Авто
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Volvo встроит в авто светодиоды, имитирующие дневной свет
Volvo встроит в авто светодиоды, имитирующие дневной свет
Компания Volvo Cars встроит в свои авто светодиоды, имитирующие дневной свет (SunLike) от компании Seoul Semiconductor. Раньше их использовали преимущественно в помещениях.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
В первую очередь светодиодами обустроят модели Polestar 3 и Volvo EX90. В салонах установят ряд 72 светодиодов SunLike.
«Интегрированные в панорамную крышу и кабину автомобиля, они осветят салон без мерцания, обеспечивая более естественное отображение цветов. В отличие от используемых в автопромышленности сейчас светодиодов, SunLike имеют более низкий уровень отражения света и высокий индекс цвета», — объясняет автопроизводитель.
SunLike интегрируют во все недекоративные фонари в салоне авто, независимо от того, где они расположены — на потолке, полу, дверных карманах или багажнике.
Напомним, ранее компания Volvo Cars инвестировала более 1 миллиарда долларов в строительство завода в Швеции. Он будет производить электромобили нового поколения с увеличенным запасом хода, более быстрой зарядкой и низкими затратами, а также усовершенствованным уровнем безопасности и экологичности авто.
По материалам:
Діло
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