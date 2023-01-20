Volvo впервые выпустит электрический минивэн — Finance.ua

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Volvo впервые выпустит электрический минивэн

Технологии&Авто
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Zeekr 009, на базе которого будет создан новый электрокар
Zeekr 009, на базе которого будет создан новый электрокар, Фото:Zeekr 009
Согласно слайду, показанному во время презентации китайского подразделения Volvo, новинка выйдет уже в этом году.
Будущий минивэн Volvo будет основан на Zeekr 009.
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Volvo и Zeekr принадлежат Geely Group. Zeekr 009 создан на базе электромобиля Geely SEA. Он имеет двухмоторную полноприводную установку мощностью 544 л.с. и максимальным запасом хода 822 километра. Планируется, что позже будет выпущена также заднеприводная версия.
Текущая цена этого электрокара начинается с 499 тысяч юаней (74 440 долларов).
Volvo MPV будет использовать ту же платформу и трансмиссию. Точки подвески шасси тоже останутся постоянными, но новинка получит новый дизайн. Полуконцепт Volvo будет выпущен в третьем квартале 2023 года, а серийная версия появится на китайском автомобильном рынке в четвертом квартале.
Пока не ясно, будет ли этот электрокар экспортироваться в другие страны.
По материалам:
НВ
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