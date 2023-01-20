Volvo впервые выпустит электрический минивэн — Finance.ua

Volvo впервые выпустит электрический минивэн 20.01.2023, 01:34 — Технологии&Авто

Zeekr 009, на базе которого будет создан новый электрокар, Фото:Zeekr 009

Согласно слайду, показанному во время презентации китайского подразделения Volvo, новинка выйдет уже в этом году.

Будущий минивэн Volvo будет основан на Zeekr 009.

Фото: Volvo

Volvo и Zeekr принадлежат Geely Group. Zeekr 009 создан на базе электромобиля Geely SEA. Он имеет двухмоторную полноприводную установку мощностью 544 л.с. и максимальным запасом хода 822 километра. Планируется, что позже будет выпущена также заднеприводная версия.

Текущая цена этого электрокара начинается с 499 тысяч юаней (74 440 долларов).

Volvo MPV будет использовать ту же платформу и трансмиссию. Точки подвески шасси тоже останутся постоянными, но новинка получит новый дизайн. Полуконцепт Volvo будет выпущен в третьем квартале 2023 года, а серийная версия появится на китайском автомобильном рынке в четвертом квартале.

Пока не ясно, будет ли этот электрокар экспортироваться в другие страны.

НВ По материалам:

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