Volvo представил новый электрокар (фото) — Finance.ua

Volvo представил новый электрокар (фото) Сегодня 02:22 — Фондовый рынок

Компания Polestar, которая в равных долях принадлежит Volvo и Geely, представила новый электрический спортивный автомобиль под названием 2 BST Edition.

Новинка выйдет ограниченным тиражом в 230 экземпляров и станет дополнением прошлогоднего BST (он был выпущен тиражом в 270 единиц). Внешне электрокар также повторяет предшественника. У него только другая заглушка на месте радиаторной решетки, черные эксклюзивные 21-дюймовые легкосплавные колесные диски BST и окрашенные в золотой цвет тормозные суппорты. Еще для модели предложено два новых цвета для кузова — Nebula и Space Black. Оба дополняют черную матовую полосу с цифрой 2 на капоте.

Салон Polestar 2 BST edition 230 украшен нубуком и алькантарой темно-серого и черного оттенков, которые отлично контрастируют с ярко-желтыми ремнями безопасности. Электромобиль стандартно поставляется с панорамной стеклянной крышей, премиальной аудиосистемой Harman Kardon, камерами кругового обзора, широким пакетом водительских систем и помощников безопасности.

В движение лимитированную новинку от Polestar приводит два электромотора мощностью 476 л.с. и 680 Нм крутящего момента. Они позволяют разгоняться с места до сотни за 4,4 секунды и развивать скорость 205 км/ч. Запас хода 460 км обеспечивает батарея на 78 кВтч.

Цена

Модель уже доступна для заказа по цене от 81 000 евро. Она будет представлена на рынках Европы и Северной Америки.

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