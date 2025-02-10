Volvo планирует выпустить 5 новинок в 2025 году — Finance.ua

Volvo планирует выпустить 5 новинок в 2025 году Сегодня 23:09 — Технологии&Авто

Volvo планирует выпустить 5 новинок в 2025 году

В текущем году компания Volvo выпустит пять новых или обновленных моделей. Об этом шведский автопроизводитель объявил на недавней пресс-конференции, посвященной финансовым результатам 2024 года, передает MotorAuthority.

Среди новинок Volvo, которые скоро увидят свет, есть субкомпактный электрический кроссовер EX30 Cross Country, премьера которого запланирована на 10 февраля, а также среднеразмерный электрический седан ES90.

Также шведский производитель планирует представить в этом году плагин-гибридную модель с большим запасом хода. О двух других новинках пока ничего неизвестно, но вполне возможно, что это будут обновленные версии уже выпущенных моделей — в частности компактного седана Volvo S60 и кроссовера XC60.

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Кроме того, в компании объявили о создании трех новых моделей, созданных на платформе SPA3. Первой станет компактный кроссовер EX60, который дебютирует в следующем году и сейчас находится на стадии прототипа.

Двумя другими могут быть компактный электрический седан ES60 и его «собрат» в кузове универсал. В конечном итоге шведский производитель планирует перевести весь свой модельный ряд на платформу SPA3.

Напомним, 2024 год стал прорывным для Volvo. За 12 месяцев прошлого года автопроизводитель поставил рекордные 763 тысячи авто.

MMR По материалам:

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