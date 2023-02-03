Volvo планирует переоборудовать основные модели в электромобили с прицелом на рынок Азии — Finance.ua
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Volvo планирует переоборудовать основные модели в электромобили с прицелом на рынок Азии

Фондовый рынок
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Автопроизводитель Volvo Cars готовится к массовому переоборудованию в электромобили всех своих основных моделей — 3 внедорожников и 2 седанов, а также представить роскошный электрический фургон, направленный на увеличение продаж в Азии.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на 2 источника, знакомых с планами компании.
Ожидается, что шведский автопроизводитель, который на 82% принадлежит китайской Zhejiang Geely Holding Group, выпустит не менее шести новых аккумуляторных электромобилей к 2026 году, сообщили Reuters 2 источника.
Ранее Volvo объявила о цели сделать весь свой модельный ряд полностью электрическим к 2030 году. Австралийское подразделение компании заявило, что планирует продавать только электромобили на этом рынке до 2026 года.
"Планы, о которых ранее не сообщалось, являются крупнейшим обновлением модельного ряда Volvo с тех пор, как компания Geely приобрела бренд у Ford Motor в 2010 году.
В рамках сотрудничества с Geely компания Volvo начала делиться с ней такими технологиями, как автомобильные платформы", — напоминает агентство.
По словам собеседников, обновление шведского бренда Volvo, снискавшего репутацию безопасного и утилитарного дизайна, связано с большим вниманием к потребительским тенденциям в Азии и стремлением увеличить продажи в этой стране.
В Geely отказались от комментариев.
Отмечается, что в течение следующих 4 лет компания планирует вывести на рынок минивэн или фургон на базе продаваемой в Китае Geely Zeekr.
Zeekr 009 с тремя рядами сидений обойдется примерно в $74 тыс.
По словам собеседников Reuters, компания Volvo перенесла разработку седанов и будущей модели для перевозки людей в свой центр исследований и разработок в Шанхае.
По словам одного из источников, этот центр, утроивший штат дизайнеров до 60 человек, недавно переехал в новое, большее здание в Шанхае.
По материалам:
Економічна Правда
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