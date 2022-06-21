Volvo начала тестировать грузовики на водородных топливных элементах — Finance.ua
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Volvo начала тестировать грузовики на водородных топливных элементах

Сегодня 22:22Технологии&Авто
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Volvo начала тестировать грузовики на водородных топливных элементахVolvo начала тестировать грузовики на водородных топливных элементах
Компания Volvo Trucks заявила о начале тестирования грузовиков, заправляемых топливными элементами, питание которых происходит за счет водорода.
Об этом сообщает CNBC.
В компании утверждают, что новая технология позволит увеличить грузовикам дальность проезда после одной заправки до 1000 км. При этом сама заправка транспортного средства будет длиться до 15 минут.
Пилотные проекты для клиентов должны начаться в ближайшие несколько лет, а коммерциализация грузовиков с водородными топливными элементами запланирована на конец этого десятилетия.
Топливные элементы для автомобилей Volvo Trucks будет обеспечивать компания Cellcentric, совместное предприятие с Daimler Truck, созданное еще в марте 2021 года.
«Электрические грузовики на топливных элементах с водородным двигателем будут особенно пригодны для преодоления дальних расстояний и выполнения трудных, энергозатратных задач», — сказал президент Volvo Trucks Роджер Алм.
По материалам: Укрінформ
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