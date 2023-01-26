Volvo Cars отзывает более 100 тысяч автомобилей по всему миру — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Volvo Cars отзывает более 100 тысяч автомобилей по всему миру

Технологии&Авто
13
Volvo Cars отзывает более 100 тысяч автомобилей по всему миру
Volvo Cars отзывает более 100 тысяч автомобилей по всему миру
Автопроизводитель Volvo Cars заявил, что отзывает 106 900 автомобилей по всему миру из-за подозрения в неисправности, связанной с тормозами.
Об этом сообщил представитель Volvo Cars, пишет Reuters.
По словам представителя компании, отзываются автомобили моделей C40, XC40, S60, V60, XC60, V90 и XC90 2023 года выпуска.
Сделку по продаже ключевых активов закрыла шведская Volvo Group 8 декабря. У нее еще осталось в россии ООО «Ферронордик машины», которое занимается промышленными машинами, но его продажа — тоже вопрос времени.
Напомним, шведский автопроизводитель Volvo Group, с конца февраля 2022 года прекративший выпуск грузовиков в рф, рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса в россии, включая полную или частичную его продажу.
В июле сообщалось, что автопроизводитель Volvo Group проведет сокращение сотрудников в рф в течение года — компания производила грузовики на заводе в Калуге, который сейчас находится в простое.
В феврале шведский автопроизводитель Volvo объявил, что прекращает производство и продажу автомобилей в рф.
🚗 Кстати, на Finance.ua можно приобрести Автогражданку в несколько кликов. А с картой Assistance вы можете обратиться с помощью 24/7 в любой день в году и получить необходимую помощь.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.