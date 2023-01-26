Volvo Cars отзывает более 100 тысяч автомобилей по всему миру — Finance.ua

Volvo Cars отзывает более 100 тысяч автомобилей по всему миру 26.01.2023, 01:33 — Технологии&Авто

Volvo Cars отзывает более 100 тысяч автомобилей по всему миру

Автопроизводитель Volvo Cars заявил, что отзывает 106 900 автомобилей по всему миру из-за подозрения в неисправности, связанной с тормозами.

Об этом сообщил представитель Volvo Cars, пишет Reuters.

По словам представителя компании, отзываются автомобили моделей C40, XC40, S60, V60, XC60, V90 и XC90 2023 года выпуска.

Сделку по продаже ключевых активов закрыла шведская Volvo Group 8 декабря. У нее еще осталось в россии ООО «Ферронордик машины», которое занимается промышленными машинами, но его продажа — тоже вопрос времени.

Напомним, шведский автопроизводитель Volvo Group, с конца февраля 2022 года прекративший выпуск грузовиков в рф, рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса в россии, включая полную или частичную его продажу.

В июле сообщалось, что автопроизводитель Volvo Group проведет сокращение сотрудников в рф в течение года — компания производила грузовики на заводе в Калуге, который сейчас находится в простое.

В феврале шведский автопроизводитель Volvo объявил, что прекращает производство и продажу автомобилей в рф.

🚗 Кстати, на Finance.ua можно приобрести Автогражданку в несколько кликов. А с картой Assistance вы можете обратиться с помощью 24/7 в любой день в году и получить необходимую помощь.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.