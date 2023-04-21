Volta Trucks приступил к производству электрического грузовика — Finance.ua
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Volta Trucks приступил к производству электрического грузовика

Технологии&Авто
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Volta Trucks приступил к производству электрического грузовика
Volta Trucks приступил к производству электрического грузовика
Коммерческий стартап электромобилей Volta Trucks достиг определяющей вехи в своем пути «Грузовики как услуга». 16-тонный грузовик Volta Zero начали серийно производить в Штайре, Австрия. После того как первые машины сойдут с конвейера, компания начнет программу тест-драйвов для обучения клиентов и обеспечения качества перед первыми поставками заказчикам.
Volta Trucks — это лондонский коммерческий стартап для электромобилей, начавший свою деятельность в 2019 году.
Zero эволюционировал от чертежной доски до конвейера всего за двенадцать месяцев, ведь Volta заявляла о том, что планирует начать серийное производство в Европе до второго квартала 2023 года. Впоследствии должно начаться и производство в США.
В марте Volta сообщила, что получила официальный сертификат Европейского сообщества по одобрению типа целого транспортного средства (ECWVTA).
Согласно сообщению Volta Trucks, первые автомобили серийного производства, разработанные по спецификациям клиентов, зашли на конвейеры контрактного производителя Steyr Automotive в Австрии.
Компания объясняет, что эта первая партия коммерческих электромобилей будет использована для программы Volta Zero Driving Experience Program — тест-драйвов, во время которых клиентам предоставляется в аренду грузовик Zero для конкретного производства, чтобы исследовать, как эта технология впишется в работу их автопарка.
В январе Volta сообщила, что уже обеспечила заказ клиентов на более 300 грузовиков Zero Trucks с общим доходом в 92 миллиона долларов США. Volta ожидает, что эти начальные поставки состоятся где-то в третьем квартале этого года.
По материалам:
Телеканал 24
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