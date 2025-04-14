Volkswagen вывел на рынок новый кроссовер за 22 тыс. долл. (фото) — Finance.ua

Volkswagen вывел на рынок новый кроссовер за 22 тыс. долл. (фото) Сегодня 02:09 — Фондовый рынок

Volkswagen вывел на рынок новый кроссовер за 22 тыс. долл. (фото)

от 21 700 долларов за версию 280TSI DSG Time Edition до 24 500 долларов за топовый вариант 300TSI DSG Starlight Edition, Компания Volkswagen объявила о начале продаж кроссовера Volkswagen T-Roc 2025 в Китае. Автомобиль доступен в трех комплектациях по ценеза версию 280TSI DSG Time Editionза топовый вариант 300TSI DSG Starlight Edition, передает ithome.

Новинка получила обновленный дизайн и современные технологии. Кроссовер оснащен традиционными дверными ручками и сквозными задними фонарями.

Габариты Volkswagen T-Roc составляют 4336×1819×1592 мм, колесная база — 2680 мм.

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В салоне кроссовера установили 10,3-дюймовую приборную панель и 9,2-дюймовый центральный экран. Автомобиль поддерживает систему помощи водителю Travel Assist уровня L2 с управлением одной кнопкой.

В движение авто приводит 1,4-литровый бензиновый мотор мощностью 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента или 1,5-литровый агрегат на 218 лошадей с тем же крутящим моментом. Оба двигателя работают совместно с 7-ступенчатой ​​трансмиссией с двойным сцеплением.

В Украине Volkswagen T-Roc доступен со 150-сильным двигателем. Цены на кроссовер стартуют от 1 225 440 грн.

MMR По материалам:

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