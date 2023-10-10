Volkswagen выбрал Польшу для своего первого завода автомобильных аккумуляторов — Finance.ua

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Volkswagen выбрал Польшу для своего первого завода автомобильных аккумуляторов

Фондовый рынок
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Volkswagen выбрал Польшу для своего первого завода автомобильных аккумуляторов
Volkswagen выбрал Польшу для своего первого завода автомобильных аккумуляторов
Дочерняя компания Volkswagen — PowerCo — и бельгийская Umicore выбрали Польшу (город Ниса) в качестве площадки для своего первого завода по производству автомобильных аккумуляторов.
Об этом пишет Reuters.
Благодаря совместному предприятию Ionway стоимостью 2,9 миллиарда долларов, о котором впервые объявили в декабре 2021 года, компании присоединяются к ряду европейских автопроизводителей, приблизивших поставки аккумуляторов в свои страны в рамках перехода к электромобилям, добавляет агентство.
Польское правительство предоставляет 350 миллионов евро в виде грантов на инвестиции в город Ниса, которые позволят создать около 900 рабочих мест.
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К концу десятилетия Ionway хочет нарастить свои годовые производственные мощности до 160 гигаватт-часов в год — этого достаточно для 2,2 миллиона электромобилей.
PowerCo заявила, что выбрала Польшу, поскольку это стратегически выгодное месторасположение, а также из-за наличия достаточного количества квалифицированной рабочей силы и возобновляемых источников энергии для производства.
Строительные работы начнутся, как только завершится процесс получения разрешений.
PowerCo планирует построить еще три завода по производству аккумуляторов: в Зальцгиттере (Германия), Валенсии (Испания) и Сент-Томасе (Канада).

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По материалам:
Економічна Правда
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