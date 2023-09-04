Volkswagen официально представил новое поколение Passat — Finance.ua

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Volkswagen официально представил новое поколение Passat

Технологии&Авто
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Volkswagen официально представил новое поколение Passat
Volkswagen официально представил новое поколение Passat
Компания Volkswagen официально представила девятое поколение модели Passat. Впервые за 50-летнюю историю модели автомобиль будет доступен только в кузове «универсал». Об этом сообщила пресс-служба Volkswagen.
Автомобиль построен на модернизированной платформе MQB Evo. Она уже известна автомобильному миру по новому Golf, на ней же построят будущие Tiguan и Audi A3. В сравнении с предшественником колесная база авто увеличилась на 50 мм.
Известно, что новый Passat впервые получит плагин-гибридную модификацию. Сочетая электромотор с 1,5-литровым бензиновым двигателем, силовая установка суммарно развивает 272 л.с. Благодаря аккумуляторной батарее емкостью 19,7 кВт*ч. машина может проехать до 100 км на электротяге.
Volkswagen официально представил новое поколение Passat
Среди других вариантов двигателей — «мягкий» гибрид 1.5 eTSI мощностью 150 л.с., пара вариантов 2.0 TSI на 204 и 265 л.с., а также три турбодизеля мощностью от 120 до 190 л.с. Новинка Volkswagen доступна только с роботизированной трансмиссией DSG, а также в передне- и полноприводной конфигурациях.
Volkswagen официально представил новое поколение Passat
Отмечается, что в салоне пространство для ног задних пассажиров выросло на 50 мм, а багажное пространство увеличилось на 40 литров и в производном положении составляет 690 литров. Если сложить спинки заднего ряда, это значение увеличится до 1920 л.
Volkswagen официально представил новое поколение Passat
Мировые продажи нового Volkswagen Passat начнутся весной 2024 года. По предварительным данным, украинская премьера также состоится до лета следующего года. Но более точная дата появления новинки на украинском рынке станет известна позже.

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По материалам:
Багнет
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