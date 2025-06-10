Volkswagen раньше срока уволил 20 тысяч сотрудников — Finance.ua

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Volkswagen раньше срока уволил 20 тысяч сотрудников

Мир
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Volkswagen раньше срока уволил 20 тысяч сотрудников
Volkswagen раньше срока уволил 20 тысяч сотрудников
Немецкий автогигант Volkswagen активно реструктуризирует свое предприятие. Стало известно, что компания убедила 20 тысяч работников уйти по собственному желанию. Таким образом, сокращение персонала идет с опережением графика. Изначально планировалось, что штат уменьшится на 35 тысяч сотрудников в 2030 году. Однако уже сейчас 20 тысяч человек покинут предприятие добровольно.
Для того чтобы выплатить выходное пособие, немецкой компании пришлось выделить из своего бюджета 900 млн евро. Однако именно благодаря этим средствам автоконцерну удалось «полюбовно» договориться с сотрудниками. Сокращают сотрудников непосредственно на предприятии в Германии. В интересах компании было не вступать в конфронтацию с профсоюзами.
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По этой причине производитель решил действовать «социально приемлемыми» методами. В частности, некоторые работники просто уйдут на пенсию в плановом режиме. Остальные же уйдут на пенсию досрочно. С остальными сотрудниками контракты были расторгнуты по соглашению сторон. На немецком предприятии VW работает 120 000 человек. Поскольку компания намерена уменьшить штат на 35 000 человек, то можно говорить о том, что завод лишится 29 процентов работников.
Но зачем VW это делает? Дело в том, что компания хочет разгрузить свои производственные мощности. Она намерена уменьшить объем выпускаемых машин на 700 тысяч экземпляров. Это обусловлено тем, что выпускать много автомобилей в Германии сейчас нецелесообразно. Компания заявляет о чрезмерных инвестициях и низкой доходности своих электрических моделей. Уже в 2027 году завод VW будет работать всего 4 дня в неделю. В результате доход сотрудников может упасть.
По материалам:
uamotors
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