Volkswagen презентовал обновленный кроссовер Taos (фото) — Finance.ua

Volkswagen презентовал обновленный кроссовер Taos (фото) Сегодня 03:26 — Технологии&Авто

Volkswagen презентовал обновленный кроссовер Taos (фото)

Немецкий бренд Volkswagen представил обновленный кроссовер Taos, который получил изменения внешнего дизайна и больше мощности.

Volkswagen Taos 2025 не стал автомобилем следующего поколения, но он будет предлагать существенные обновления.

Кроссовер получил редизайн снаружи, чтобы больше соответствовать стилю других автомобилей VW. Интерьер также получил некоторые обновления, а под капотом, среди прочего, появился более мощный двигатель.

Начнем с внешнего вида, где можно увидеть новую переднюю часть и решетку радиатора.

На самом деле решетка теперь перемещена в нижнюю, а верхняя часть имеет тонкую световую полоску, подобную таким автомобилям, как GTI, Jetta и ID. Buzz.

Она соединяется с меньшими светодиодными фарами — теперь стандартными для линейки Taos — на углах, оставляя нижнюю панель для новой, большей решетки.

Подобная тема повторяется сзади, а именно со световой полосой, соединяющей задние фонари, которые остаются того же размера, но теперь имеют обновленный дизайн корпусов. Остальные дизайны не изменились.

Тем временем внутри салон выглядит иначе благодаря плавающему 8,0-дюймовому центральному сенсорному экрану.

Он стандартен во всей линейке, заменяя встроенный 6,5-дюймовый экран, который был раньше.

В результате была изменена верхняя приборная панель и VW установил новое управление климат-контролем.

Что касается систем безопасности, то контроль дистанции при парковке и система адаптивного переднего освещения теперь доступны в комплектациях SE.

Больше энтузиазма для возможных покупателей вызывают конфигурации в коробке малогабаритного кроссовера.

Он по-прежнему использует 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, но инженеры добавили ему новые поршневые кольца, форсунки, более крупный промежуточный охладитель и новый корпус турбины. Результат — 174 лошадиные силы, что на 16 л.с. больше, чем у старой модели.

Мощность передается через восьмиступенчатую автоматическую коробку независимо от трансмиссии.

Она заменила семиступенчатую коробку передач DSG, которая используется в полноприводных моделях 4Motion, и это изменение, по словам VW, является усовершенствованием, которого просили клиенты.

И мнение клиентов важно для марки. На рынке США самый маленький кроссовер VW продается в среднем около 60 000 экземпляров в год с момента его дебюта в 2022 модельном году.

Чтобы привлечь новых покупателей, для 2025 года предложат больше вариантов колесных дисков и три новых цвета экстерьера: Bright Moss Green, Monterey Blue Pearl и Monument Gray.

Цены на VW Taos 2025 года будут объявлены ближе к дате его продажи позже в этом году.

Вероятно, он будет стоить дороже, чем нынешняя модель, начинающаяся от 25 420 долларов за базовую модель Taos S с передним приводом.

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motorcar По материалам:

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