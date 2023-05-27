Volkswagen представил обновленный Touareg — Finance.ua

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Volkswagen представил обновленный Touareg

Фондовый рынок
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Volkswagen представил обновленный Touareg
Volkswagen представил обновленный Touareg
Немецкий бренд Volkswagen показал рестайлинговый Touareg, среди прочего получивший усовершенствованные матричные светодиодные фары и логотип с подсветкой сзади.
Volkswagen Touareg третьего поколения дебютировал еще в 2018 году, и за пять лет было продано более 200 000 единиц. Теперь флагманский внедорожник VW получил значительный рестайлинг, чтобы оставаться конкурентоспособным в очень прибыльном сегменте. Его уже можно заказать в Европе, а топовая версия R появится 22 июня.
Во-первых, Touareg сменил дизайн колесных дисков. Варианты колес варьируются по размеру от 19 до 21 дюйма, но R-Line и R получат более 22-дюймовый комплект с покрытием Silicon Gray Matt.
Кроме того, впервые на VW, произведенном в Европе — вернее в Братиславе в Словакии — на дверях багажника появился значок с подсветкой.
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Спереди обновленные фары с тройной буквой «L» абсолютно новые и используют более совершенную матричную технологию с микросветодиодами, как это можно увидеть в Porsche Cayenne 2024 года. Известная как IQ. Light HD LED matrix, каждая фара может похвастаться не менее 19 216 микросветодиодами с индивидуальным управлением, которые обеспечивают превосходное освещение в самые темные ночи, не ослепляя встречных водителей. Задние фонари также были изменены, чтобы включить ту же тройку L-образных элементов.
Зайдя внутрь, можно увидеть, что Touareg 2024 года более похож и стандартно оснащен Innovision Cockpit. Это маркетинговый жаргон для сочетания полностью цифровой 12-дюймовой приборной панели с 15-дюймовым сенсорным экраном. Информационно-развлекательная система была настроена для поддержки картографических данных высокого разрешения с навигацией на уровне полосы, а также лучшего голосового управления и беспроводной связи Android Auto и Apple CarPlay.
Под капотом находятся только двигатели V6, поскольку дизель V8 с высоким крутящим моментом, также используемый в Bentley Bentayga и Audi SQ7, исчез в Last Edition в 2020 году
Предлагается пять разных версий на выбор, начиная с 3,0-литрового двигателя с турбонаддувом — бензиновый двигатель V6 мощностью 335 л.с. (250 кВт). Дизельный 3,0-литровый V6 TDI может иметь 228 л.с. (170 кВт) или 282 л.с. (210 кВт).
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По материалам:
motorcar
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