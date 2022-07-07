Volkswagen представил новый Amarok: первые подробности — Finance.ua

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Volkswagen представил новый Amarok: первые подробности

Технологии&Авто
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Немецкий концерн Volkswagen официально представил пикап Amarok второго поколения. Обновленный автомобиль получил много новых функций и систем помощи водителю, а также стильный внешний вид.
Volkswagen представил новый Amarok: первые подробности
Немцы надеются, что Amarok второго поколения станет популярнее первого поколения модели, которая разошлась тиражом более 830 тысяч единиц.
В Volkswagen уверяют, что перед нами не глубокая модернизация старой модели, а совершенно новый автомобиль. Он стал на 96 мм длиннее предшественника (теперь 5350 мм), а колесная база выросла и вовсе на 173 мм (до 3270 мм).
Улучшились и внедорожные возможности: например, теперь глубина преодолеваемого брода 800 мм, хотя раньше было 500 мм. Выпускаться автомобиль будет в двух вариантах: с 4-дверной двойной кабиной (DoubleCab) и двухдверной одинарной кабиной (SingleCab).
Напомним, Volkswagen Amarok — среднеразмерный пикап, производимый компанией Volkswagen с 2010 года. Сейчас автомобиль представлен на рынке в 4-дверном и 2-дверном варианте, последняя версия появилась на рынке в 2011 году.

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По материалам:
MMR
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