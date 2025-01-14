Volkswagen представил новый 300-сильный кроссовер (фото) — Finance.ua
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Volkswagen представил новый 300-сильный кроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Volkswagen представил новый 300-сильный кроссовер (фото)
Volkswagen представил новый 300-сильный кроссовер (фото)
В Китае еще до официального анонса представили обновленный Volkswagen Talagon — самый крупный кроссовер бренда. Подробности и детали опубликовал портал Autohome.
Внешний вид автомобиля претерпел заметные изменения: узкая решетка радиатора, как у электрической серии ID, увеличены нижние решетки и изменен дизайн воздухозаборников. Задние фонари получили новую графику и хромированную вставку, бампер был переделан.
Volkswagen представил новый 300-сильный кроссовер (фото)
Габариты Talagon тоже немного изменились. Колесная база осталась прежней — 2980 мм, однако длина увеличилась до 5168 мм (+16 мм), а высота уменьшилась на 3 мм и теперь составляет 1792 мм. В салоне предлагается 7-местная компоновка, аналогичная предшественнику, но доступна и 6-местная версия.
Volkswagen представил новый 300-сильный кроссовер (фото)
Кроссовер оснастили новым 2,0-литровым турбомотором мощностью 272 л.с. В линейке остаются прежние двигатели: 2,0-литровые агрегаты мощностью 186 и 220 л. с, а также 2,5-литровый двигатель мощностью 299 л.с. Привод может быть передним или полным, а в роли КПП выступает 7-ступенчатая DSG.
Цены на Volkswagen Talagon в Китае стартуют от 36 тысяч долларов.
По материалам:
MMR
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