Volkswagen предложит оплачивать автопилот по километражу — Finance.ua

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Volkswagen предложит оплачивать автопилот по километражу

Технологии&Авто
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Volkswagen предложит оплачивать автопилот по километражу
Volkswagen предложит оплачивать автопилот по километражу
Компания Volkswagen и подразделение Caraid планируют расширить возможности системы Functions on Demand, с помощью которой можно добавлять новые функции простым обновлением софта. Например, в будущих моделях концерна искусственный интеллект научится предлагать «подписку» на автопилот исходя из проложенного маршрута. То есть его можно будет активировать только на определенном отрезке, а не покупать навсегда.
Подразделение Caraid, основанное в 2020 году, занимается разработкой программного обеспечения и цифровых сервисов для всей Volkswagen Group. В его задачи также входит создание единой программной платформы и выпуск прошивок для электрокаров. Гендиректор Caraid Дирк Хильгенберг недавно дал интервью изданию Bloomberg, в котором рассказал, как компания собирается монетизировать софт и каких функций стоит ожидать в ближайшем будущем.
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Как и другие производители, Volkswagen в итоге хочет прийти к тому, что большинство опций клиенты будут приобретать по мере необходимости, уже после покупки машины. Сейчас такая возможность есть у покупателей Porsche Taycan (система Functions on Demand), но в будущем её получат автомобили всех брендов, входящих в концерн. Разумеется, всё это будет улучшаться и обрастать новыми функциями. Например, ИИ будет предлагать «подписаться» на автопилот, если маршрут это позволяет.
По сути, продуктом Caraid станут сервисы. Предполагается, что обновлять программное обеспечение автомобилей будут каждые две недели, но с переходом на новую архитектуру прошивки могут выходить ежедневно — всё будет зависеть от того, какой цикл обновлений выберет тот или иной бренд. Ежегодно на программных продуктах можно будет зарабатывать миллиарды евро, и по мере увеличения количества «подключенных» автомобилей доходы будут только расти.
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По материалам:
BIN
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