Volkswagen показал стильный электрокроссовер — Finance.ua

Volkswagen показал стильный электрокроссовер
Volkswagen представил оригинальный концепт-кар ID.5 GTX Xcite. Концептуальный электрокроссовер создала группа из 14 студентов, стажирующихся в студии дизайна немецкой компании.
Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.
За основу приняли стандартный электромобиль Volkswagen ID.5 в топовом исполнении GTX. Ему снизили клиренс и расширили крылья. Кроме того, кроссовер Volkswagen получил аэродинамический обвес, изменены бамперы и нестандартные 22-дюймовые кованые диски с причудливым дизайном. Окрасили его в матовый зеленый цвет из палитры Lamborghini.
В отделке салона использованы экокожа и алькантара с контрастными оранжевыми швами. Электрокар Volkswagen ID.5 GTX Xcite получил мощную 2000-ваттную аудиосистему с компонентами от Gladen, Musway и Bang & Olufsen.
В багажнике электромобиля спрятан оригинальный аксессуар — электрический скейт Teamgee H5. На нем можно передвигаться по загруженному городскому центру, оставив авто на парковке.
Силовая установка Volkswagen ID.5 GTX осталась без изменений. Кроссовер оснащен двумя двигателями общей мощностью 299 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 82 кВт/ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с и развивает 180 км/ч, запас хода составляет 490 км.
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