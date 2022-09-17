Volkswagen показал стильный электрокроссовер — Finance.ua

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Volkswagen показал стильный электрокроссовер

Технологии&Авто
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Volkswagen показал стильный электрокроссовер
Volkswagen показал стильный электрокроссовер, Фото: Volkswagen
Volkswagen представил оригинальный концепт-кар ID.5 GTX Xcite. Концептуальный электрокроссовер создала группа из 14 студентов, стажирующихся в студии дизайна немецкой компании.
Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.
За основу приняли стандартный электромобиль Volkswagen ID.5 в топовом исполнении GTX. Ему снизили клиренс и расширили крылья. Кроме того, кроссовер Volkswagen получил аэродинамический обвес, изменены бамперы и нестандартные 22-дюймовые кованые диски с причудливым дизайном. Окрасили его в матовый зеленый цвет из палитры Lamborghini.
Салон украшен экокожей и&nbsp;алькантарой.
Салон украшен экокожей и алькантарой., Фото: Volkswagen
В отделке салона использованы экокожа и алькантара с контрастными оранжевыми швами. Электрокар Volkswagen ID.5 GTX Xcite получил мощную 2000-ваттную аудиосистему с компонентами от Gladen, Musway и Bang & Olufsen.
В багажнике электромобиля спрятан оригинальный аксессуар — электрический скейт Teamgee H5. На нем можно передвигаться по загруженному городскому центру, оставив авто на парковке.
В&nbsp;багажнике хранится электрический скейт.
В багажнике хранится электрический скейт., Фото: Volkswagen
Силовая установка Volkswagen ID.5 GTX осталась без изменений. Кроссовер оснащен двумя двигателями общей мощностью 299 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 82 кВт/ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с и развивает 180 км/ч, запас хода составляет 490 км.
По материалам:
Фокус
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