Volkswagen начинает продажи спортивного электромобиля (фото) — Finance.ua

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Volkswagen начинает продажи спортивного электромобиля (фото)

Технологии&Авто
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Volkswagen начинает продажи спортивного электромобиля (фото)
Volkswagen начинает продажи спортивного электромобиля (фото), Фото: Volkswagen
Линейку Volkswagen ID.3 2024 года пополнил новый спортивный вариант GTX. Электрический хэтчбэк начинают продавать на европейском рынке.
Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Новый Volkswagen ID.3 GTX — электрическая альтернатива VW Golf GTI. Хэтчбек предлагают в заднеприводных версиях мощностью 286 и 325 л.с. Крутящий момент у них одинаковый — 545 Нм.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Базовая версия способна разогнаться до 100 км/ч при 5,9 с, а ее максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. 325-сильный вариант Performance стартует до сотни за 5,7 с и может развить 200 км/ч.
Электромобили Volkswagen ID.3 GTX оснащены батареей на 79 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 601 км, а зарядка на 80% в быстром режиме занимает 26 минут.
Конечно же, новый Volkswagen ID.3 GTX получил доработанную спортивную подвеску, а версия Performance имеет еще и адаптивные амортизаторы. Замедляет хэтчбек увеличенный тормоз.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
От стандартного Volkswagen ID.3 2024 года вариант GTX отличается более агрессивным передним бампером и 19-дюймовыми дисками. В салоне установлены спортивные кресла, а в отделке использована алькантара с контрастными красными акцентами. Комплектацию пополнили проекция на лобовое стекло и акустика Harmann Kardon.
Цена Volkswagen ID.3 GTX составляет от 50 795 евро, а вариант Performance стоит 52 295 евро. Однако в ЕС на модель действует субсидия в 3570 евро, что снижает стоимость до 47 225 и 48 725 евро соответственно.
По материалам:
Фокус
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