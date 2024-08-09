Volkswagen начинает продажи спортивного электромобиля (фото) — Finance.ua

Volkswagen начинает продажи спортивного электромобиля (фото) 09.08.2024, 01:24 — Технологии&Авто

Volkswagen начинает продажи спортивного электромобиля (фото), Фото: Volkswagen

Линейку Volkswagen ID.3 2024 года пополнил новый спортивный вариант GTX. Электрический хэтчбэк начинают продавать на европейском рынке.

Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Новый Volkswagen ID.3 GTX — электрическая альтернатива VW Golf GTI. Хэтчбек предлагают в заднеприводных версиях мощностью 286 и 325 л.с. Крутящий момент у них одинаковый — 545 Нм.

Фото: Volkswagen

Базовая версия способна разогнаться до 100 км/ч при 5,9 с, а ее максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. 325-сильный вариант Performance стартует до сотни за 5,7 с и может развить 200 км/ч.

Электромобили Volkswagen ID.3 GTX оснащены батареей на 79 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 601 км, а зарядка на 80% в быстром режиме занимает 26 минут.

Конечно же, новый Volkswagen ID.3 GTX получил доработанную спортивную подвеску, а версия Performance имеет еще и адаптивные амортизаторы. Замедляет хэтчбек увеличенный тормоз.

Фото: Volkswagen

От стандартного Volkswagen ID.3 2024 года вариант GTX отличается более агрессивным передним бампером и 19-дюймовыми дисками. В салоне установлены спортивные кресла, а в отделке использована алькантара с контрастными красными акцентами. Комплектацию пополнили проекция на лобовое стекло и акустика Harmann Kardon.

Цена Volkswagen ID.3 GTX составляет от 50 795 евро, а вариант Performance стоит 52 295 евро. Однако в ЕС на модель действует субсидия в 3570 евро, что снижает стоимость до 47 225 и 48 725 евро соответственно.

Фокус По материалам:

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