Volkswagen начинает продажи спортивного электромобиля (фото) — Finance.ua

Volkswagen начинает продажи спортивного электромобиля (фото)
Линейку Volkswagen ID.3 2024 года пополнил новый спортивный вариант GTX. Электрический хэтчбэк начинают продавать на европейском рынке.
Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Новый Volkswagen ID.3 GTX — электрическая альтернатива VW Golf GTI. Хэтчбек предлагают в заднеприводных версиях мощностью 286 и 325 л.с. Крутящий момент у них одинаковый — 545 Нм.
Базовая версия способна разогнаться до 100 км/ч при 5,9 с, а ее максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. 325-сильный вариант Performance стартует до сотни за 5,7 с и может развить 200 км/ч.
Электромобили Volkswagen ID.3 GTX оснащены батареей на 79 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 601 км, а зарядка на 80% в быстром режиме занимает 26 минут.
Конечно же, новый Volkswagen ID.3 GTX получил доработанную спортивную подвеску, а версия Performance имеет еще и адаптивные амортизаторы. Замедляет хэтчбек увеличенный тормоз.
От стандартного Volkswagen ID.3 2024 года вариант GTX отличается более агрессивным передним бампером и 19-дюймовыми дисками. В салоне установлены спортивные кресла, а в отделке использована алькантара с контрастными красными акцентами. Комплектацию пополнили проекция на лобовое стекло и акустика Harmann Kardon.
Цена Volkswagen ID.3 GTX составляет от 50 795 евро, а вариант Performance стоит 52 295 евро. Однако в ЕС на модель действует субсидия в 3570 евро, что снижает стоимость до 47 225 и 48 725 евро соответственно.
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