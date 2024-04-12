Volkswagen инвестирует $2,7 млрд в производство в Китае — Finance.ua
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Volkswagen инвестирует $2,7 млрд в производство в Китае

Фондовый рынок
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Volkswagen объявил о планах инвестировать 2,5 млрд евро ($2,68 млрд) в Китай для расширения своего производственного и инновационного центра в городе Хэфэй в провинции Аньхой.
Об этом пишет Reuters.
Также ведется подготовка к производству двух моделей бренда Volkswagen, разрабатываемых совместно с китайским партнером XPENG, которое начнется в 2026 году, говорится в сообщении.
Ральф Брандштеттер, член правления Volkswagen Group в Китае, сказал, что завод в Хэфее поможет выводить технологии на рынок примерно на 30% быстрее, поскольку автопроизводитель наращивает производство электромобилей.
Volkswagen уступил свой титул наиболее продаваемого автомобильного бренда в Китае местному производителю электромобилей BYD в конце 2022 года и анонсировал серию новых моделей для электрификации своего портфолио в Китае, поскольку он борется за восстановление позиций.
По материалам:
borgexpert
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