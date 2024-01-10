Volkswagen интегрирует ChatGPT в свои автомобили — Finance.ua

Volkswagen интегрирует ChatGPT в свои автомобили 10.01.2024, 00:34 — Технологии&Авто

Volkswagen интегрирует ChatGPT в свои автомобили

Volkswagen планирует добавить в свои автомобили поддержку ChatGPT. Чат-бот планируют добавлять в авто во втором квартале 2024 года.

Об этом компания рассказала на CES 2024, пишет Mezha.

Сначала ChatGPT появится в автомобилях компании в Европе. Интеграция чат-бота состоится в электромобилях, а также всех совершенно новых Tiguan и Passat, а также новых Golf.

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Благодаря Cerence Chat Pro интеграция ChatGPT в серверную часть голосового помощника Volkswagen даст много новых возможностей водителям. К примеру, голосовой помощник IDA можно использовать для управления информационно-развлекательными системами, навигацией и кондиционером или для ответов на общие вопросы.

Компания утверждает, что с использованием искусственного интеллекта для водителей ничего не изменится. Не нужно создавать новые аккаунты или устанавливать отдельные приложения, для активации ChatGPT нужно будет всего лишь сказать «Привет IDA» или нажать соответствующую кнопку.

Также компания уверяет, что чат-бот не получает никакой личной или конфиденциальной информации водителей. Все диалоги с ChatGPT будут удалены сразу после их окончания.

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