ТОП-13 автомобилей, которые можно покупать даже с огромным пробегом — Finance.ua

ТОП-13 автомобилей, которые можно покупать даже с огромным пробегом Сегодня 19:33 — Технологии&Авто

ТОП-13 автомобилей, которые можно покупать даже с огромным пробегом

Для многих водителей надежность является одним из главных критериев при выборе подержанного автомобиля. Мало кто хочет, чтобы их транспортное средство часто выходило из строя.

FinanceBuzz назвали 13 автомобилей с пробегом, которые эксперты рекомендуют покупать даже с огромным пробегом. По их словам, эти модели ломаются редко.

ТОП-13 самых надежных автомобилей с пробегом:

Toyota Camry (с 2007 по 2017 год) Honda Accord (с 2008 по 2017 год) Toyota Prius (с 2010 по 2015 год) Subaru Outback (с 2013 по 2019 год) Lexus RX 350 (с 2007 по 2015 год) Ford F-150 (с 2011 по 2014 год) Honda CR-V (с 2012 по 2016 год) Toyota Tacoma (с 2005 по 2015 год) Honda Fit (2002 год) Chevrolet Silverado 1500 (с 2007 по 2013 год) Toyota Avalon (с 2005 по 2012 год) Volvo XC90 (с 2005 по 2014 год) Mazda3 (с 2010 по 2013 год)

Лидером этого рейтинга стал седан Toyota Camry шестого и седьмого поколений. По словам экспертов, эта модель предлагает не только отличную надежность, но и вместительный багажник, а также довольно небольшой расход топлива.

Также эксперты посоветовали обратить внимание на пикап Ford F-150, остающийся одним из самых популярных автомобилей в США. Они подчеркнули, что для покупки следует рассматривать модель с 5,0-литровым двигателем V8 Coyote.

Другим надежным пикапом сочли Chevrolet Silverado. Эксперты советуют покупать эту модель только с 4,8-литровым или 5,3-литровым V8 двигателями.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.