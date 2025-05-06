ТОП-13 автомобилей, которые можно покупать даже с огромным пробегом — Finance.ua

ТОП-13 автомобилей, которые можно покупать даже с огромным пробегом
Для многих водителей надежность является одним из главных критериев при выборе подержанного автомобиля. Мало кто хочет, чтобы их транспортное средство часто выходило из строя.
В FinanceBuzz назвали 13 автомобилей с пробегом, которые эксперты рекомендуют покупать даже с огромным пробегом. По их словам, эти модели ломаются редко.
ТОП-13 самых надежных автомобилей с пробегом:
- Toyota Camry (с 2007 по 2017 год)
- Honda Accord (с 2008 по 2017 год)
- Toyota Prius (с 2010 по 2015 год)
- Subaru Outback (с 2013 по 2019 год)
- Lexus RX 350 (с 2007 по 2015 год)
- Ford F-150 (с 2011 по 2014 год)
- Honda CR-V (с 2012 по 2016 год)
- Toyota Tacoma (с 2005 по 2015 год)
- Honda Fit (2002 год)
- Chevrolet Silverado 1500 (с 2007 по 2013 год)
- Toyota Avalon (с 2005 по 2012 год)
- Volvo XC90 (с 2005 по 2014 год)
- Mazda3 (с 2010 по 2013 год)
Лидером этого рейтинга стал седан Toyota Camry шестого и седьмого поколений. По словам экспертов, эта модель предлагает не только отличную надежность, но и вместительный багажник, а также довольно небольшой расход топлива.
Также эксперты посоветовали обратить внимание на пикап Ford F-150, остающийся одним из самых популярных автомобилей в США. Они подчеркнули, что для покупки следует рассматривать модель с 5,0-литровым двигателем V8 Coyote.
Другим надежным пикапом сочли Chevrolet Silverado. Эксперты советуют покупать эту модель только с 4,8-литровым или 5,3-литровым V8 двигателями.
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