Volkswagen готовит новинку для США — Finance.ua
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Volkswagen готовит новинку для США

Фондовый рынок
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Автосалон в Лос-Анджелесе начнется на следующей неделе, и Volkswagen готовится к премьере обновленного кроссовера Tiguan 2025. В преддверии мероприятия компания опубликовала тизерное изображение заднего фонаря модели.
На изображении можно заметить сходство фонаря с европейским Tayron — обе модели имеют схожую графику, хотя у Tiguan на боковых частях присутствует ярко-красная полоса.
Volkswagen ранее подтвердил, что Tiguan будет базироваться на удлиненной версии платформы Tayron, адаптированной под американский рынок. Также новый кроссовер получит уникальные стилистические решения, отличные варианты двигателей и дополнительную оснастку.
У Tayron, на базе которого создается Tiguan, более мощный и неуклюжий дизайн. Передняя часть оснащена подсвеченной эмблемой Volkswagen, тонкими светодиодными фарами, широким воздухозаборником и вертикальными воздуховодами, что придает модели более агрессивный вид.
Интерьер кроссовера выполнен в минималистичном стиле с возможностью посадки до семи пассажиров. Включает цифровую приборную панель на 10,25 дюйма и информационно-развлекательный экран на 12,9 дюйма. Также можно ожидать подсветку салона, трехзонный климат-контроль, панорамный люк и отделку из натурального дерева в премиальных версиях.
Насколько будет отличаться Tiguan от Tayron, станет известно уже совсем скоро — в рамках его официальной премьеры на автосалоне.

Сюрпризы на дороге? Не стоит волноваться, если выбрали лучшую автогражданку на Finance.ua

По материалам:
Ampercar
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