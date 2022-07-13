Воинский учет: женщинам каких профессий придется обратиться в центры комплектации — Finance.ua
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Воинский учет: женщинам каких профессий придется обратиться в центры комплектации

Личные финансы
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Некоторым украинкам этой осенью придется встать на воинский учет. В целом в перечне Министерства обороны Украины семь основных профессий и 14 специальностей.
Об этом говорится в приказе № 35 Минобороны.
С 1 октября на воинский учет обязаны встать женщины, у которых следующие специальности:
  • Химия, химические технологии и инженерия, биология.
  • Телекоммуникации и радиотехника.
  • Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии.
  • Метрология и информационно-измерительная техника.
  • Науки о Земле, географии, физике и астрономии.
  • Пищевые технологии, разработка производства и переработка продукции животноводства.
  • Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности.
  • Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза.
  • Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технология медицинской диагностики и лечения.
  • Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия.
  • Ветеринарная медицина и ветеринарная гигиена.
  • Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
  • Издательство и полиграфия.
  • Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Мобилизация: сколько она будет длиться, и кого и как призывают

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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