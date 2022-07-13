Воинский учет: женщинам каких профессий придется обратиться в центры комплектации — Finance.ua

Воинский учет: женщинам каких профессий придется обратиться в центры комплектации Сегодня 12:44 — Личные финансы

Некоторым украинкам этой осенью придется встать на воинский учет. В целом в перечне Министерства обороны Украины семь основных профессий и 14 специальностей.

С 1 октября на воинский учет обязаны встать женщины, у которых следующие специальности:

Химия, химические технологии и инженерия, биология.

Телекоммуникации и радиотехника.

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии.

Метрология и информационно-измерительная техника.

Науки о Земле, географии, физике и астрономии.

Пищевые технологии, разработка производства и переработка продукции животноводства.

Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности.

Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза.

Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технология медицинской диагностики и лечения.

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия.

Ветеринарная медицина и ветеринарная гигиена.

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

Издательство и полиграфия.

Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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