Воинский учет: женщинам каких профессий придется обратиться в центры комплектации — Finance.ua

Воинский учет: женщинам каких профессий придется обратиться в центры комплектации
Некоторым украинкам этой осенью придется встать на воинский учет. В целом в перечне Министерства обороны Украины семь основных профессий и 14 специальностей.
Об этом говорится в приказе № 35 Минобороны.
С 1 октября на воинский учет обязаны встать женщины, у которых следующие специальности:
- Химия, химические технологии и инженерия, биология.
- Телекоммуникации и радиотехника.
- Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии.
- Метрология и информационно-измерительная техника.
- Науки о Земле, географии, физике и астрономии.
- Пищевые технологии, разработка производства и переработка продукции животноводства.
- Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности.
- Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза.
- Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технология медицинской диагностики и лечения.
- Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия.
- Ветеринарная медицина и ветеринарная гигиена.
- Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
- Издательство и полиграфия.
- Психология, социальная работа, социальное обеспечение.
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