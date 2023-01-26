Военный учет женщин в Украине: юрист указал на главные моменты — Finance.ua
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Военный учет женщин в Украине: юрист указал на главные моменты

Казна и Политика
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В Украине осенью 2022 года был принят закон О военном учете для женщин. Составлен список профессий, представительницы которых по собственному желанию могут встать на учет, сделать это обязательно должны только женщины-медики.
Юрист-волонтер Евгений Промский рассказал, отличается ли процедура взятия на военный учет женщин и мужчин, сообщает ZN.UA. Так, представительницы профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, берутся на учет по их желанию.
Женщины, которые получают образование по медицинской или фармацевтической специальности, после выпуска получат временное удостоверение военнообязанного на 30 дней. За этот период они должны явиться в военкомат и встать на военный учет, определить пригодность к службе и получить военно-учетный документ.
Женщины после получения образования по медицинской или фармацевтической специальности, не получившие военно-учетный документ до начала 2023 года, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.
По материалам:
УНІАН
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