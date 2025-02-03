Военных и ветеранов приглашают овладеть финансовой грамотностью в Академии Минфин — Finance.ua

Военных и ветеранов приглашают овладеть финансовой грамотностью в Академии Минфин Сегодня 16:33

Военных и ветеранов приглашают овладеть финансовой грамотностью в Академии Минфин

Академия Минфин и компания Smart Family Office представили общий образовательный проект «Финансовая грамотность для военных». Курс создан при поддержке Athletes for Freedom Foundation и femida.us. Военные, ветераны и члены их семей могут пройти его бесплатно.

Цель проекта — повысить финансовую и инвестиционную осведомленность украинских военных и ветеранов. Участники преодолеют психологические барьеры в управлении собственными средствами, научатся правильно ставить финансовые цели и добиваться их.

О чем этот курс

Программа курса создана, чтобы помочь участникам:

✔️ повысить уровень финансовой безопасности;

✔️ разобраться со льготами и механизмами получения выплат;

✔️ научиться планировать бюджет и принимать взвешенные финансовые решения;

✔️ узнать больше о страховании, юридической защите и возможностях поддержки от государства;

✔️ адаптироваться к гражданской жизни после службы.

Курс охватывает 9 тем по разным аспектам финансовой грамотности. Видео будут выходить раз в неделю на сайте Академии Минфин . Продолжительность — от 15 до 45 минут в зависимости от темы.

👉 Первое видео уже можно просмотреть по ссылке

Как будет проходить обучение

Пройти курс можно полностью онлайн на платформе Академии Минфин.

Доступ к курсу предоставляется участникам бесплатно и без временных ограничений. Просматривать материалы можно в удобном темпе и произвольном порядке.

Авторы программы и спикеры

Программу разработали опытные специалисты компании Smart Family Office . Это команда профессиональных советников, которые помогают украинцам инвестировать с умом.

Спикер — Алина Шух — COO Smart Family Office, Financial Planning & Wealth Management Professional, CFI, преподаватель, лектор и колумнист, чемпионка и рекордсменка мира среди юниоров по легкой атлетике.

Гостями выпусков будут профильные эксперты по каждой теме.

Среди приглашенных спикеров — специалисты Ассоциации предпринимателей-ветеранов, Veteran Hub, KSE, Lobby X, «Юридическая сотня».

Организаторы и партнеры проекта

Организатором проекта является Академия Минфина. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах.

Проект реализуется при поддержке партнеров:

Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.

femida.us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ІТ.

Приглашаем пройти обучение и будем благодарны, если вы поделитесь информацией о проекте с теми, кому он будет полезен.

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