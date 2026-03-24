Военные смогут подать заявление на пособие через «Дію»: начался бета-тест услуги
Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством обороны запускают бета-тест нового сервиса на портале «Дія». Он позволит действующим военнослужащим подавать заявления на получение единовременного пособия онлайн.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
Раньше приходилось делать все оффлайн: собирать гору бумаг и стоять в очередях, а потом еще ждать ответа. «Работаем над онлайн-услугой, чтобы все было быстро, удобно и с уважением к Защитникам и Защитницам», — говорится в сообщении.
Условия участия в бета-тесте
К тестированию приглашают военнослужащих и их семьи. Воспользоваться услугой могут граждане Украины, которые:
- достигли 18 лет;
- имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
- являются действующими военнослужащими ВСУ.
Для регистрации на бета-тест необходимо указать РНУКНП и электронную почту.
«Если вы уже получали единовременное пособие и ваша группа инвалидности или процент трудоспособности не изменились, повторная выплата будет недоступна», — подчеркнули в «Дії».
Подать заявление можно на портале Дія.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в приложении «Дія» начали бета-тестирование новой услуги по цифровизации исполнения судебных решений. Пользователи смогут получить исполнительный документ онлайн, подать заявление и отслеживать ход решения без посещения суда. В рамках бета-теста пользователи смогут:
- получить исполнительный документ в приложении;
- автоматически сформировать и подать заявление;
- отслеживать статус исполнения решения в режиме онлайн.
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине запускают систему фудбенкинга — кто сможет получить продукты бесплатно
В Германии не хватает людей на ремесленные профессии
Повышение зарплаты учителей: Лисовой рассказал о проблемах из-за позиции профсоюзов
Получить паспорт за границей станет проще: что изменится
Можно ли принять на работу без оригинала паспорта — разъяснение