Военные смогут подать заявление на пособие через «Дію»: начался бета-тест услуги

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством обороны запускают бета-тест нового сервиса на портале «Дія». Он позволит действующим военнослужащим подавать заявления на получение единовременного пособия онлайн.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
Раньше приходилось делать все оффлайн: собирать гору бумаг и стоять в очередях, а потом еще ждать ответа. «Работаем над онлайн-услугой, чтобы все было быстро, удобно и с уважением к Защитникам и Защитницам», — говорится в сообщении.

Условия участия в бета-тесте

К тестированию приглашают военнослужащих и их семьи. Воспользоваться услугой могут граждане Украины, которые:
  • достигли 18 лет;
  • имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
  • являются действующими военнослужащими ВСУ.
Для регистрации на бета-тест необходимо указать РНУКНП и электронную почту.
«Если вы уже получали единовременное пособие и ваша группа инвалидности или процент трудоспособности не изменились, повторная выплата будет недоступна», — подчеркнули в «Дії».
Подать заявление можно на портале Дія.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в приложении «Дія» начали бета-тестирование новой услуги по цифровизации исполнения судебных решений. Пользователи смогут получить исполнительный документ онлайн, подать заявление и отслеживать ход решения без посещения суда. В рамках бета-теста пользователи смогут:
  • получить исполнительный документ в приложении;
  • автоматически сформировать и подать заявление;
  • отслеживать статус исполнения решения в режиме онлайн.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
