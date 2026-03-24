Военные смогут подать заявление на пособие через «Дію»: начался бета-тест услуги Сегодня 10:36 — Личные финансы

Раньше приходилось делать все оффлайн

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством обороны запускают бета-тест нового сервиса на портале «Дія». Он позволит действующим военнослужащим подавать заявления на получение единовременного пособия онлайн.

Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

Раньше приходилось делать все оффлайн: собирать гору бумаг и стоять в очередях, а потом еще ждать ответа. «Работаем над онлайн-услугой, чтобы все было быстро, удобно и с уважением к Защитникам и Защитницам», — говорится в сообщении.

Условия участия в бета-тесте

К тестированию приглашают военнослужащих и их семьи. Воспользоваться услугой могут граждане Украины, которые:

достигли 18 лет;

имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);

являются действующими военнослужащими ВСУ.

Для регистрации на бета-тест необходимо указать РНУКНП и электронную почту.

«Если вы уже получали единовременное пособие и ваша группа инвалидности или процент трудоспособности не изменились, повторная выплата будет недоступна», — подчеркнули в «Дії».

Подать заявление можно на портале Дія

