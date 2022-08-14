Военные с инвалидностью в результате войны получают большую пенсию, чем другие — Finance.ua

Военные с инвалидностью в результате войны получают большую пенсию, чем другие
Размер пенсии по инвалидности для военных зависит от причин инвалидности. Если инвалидность наступила в результате войны, размер пенсионных выплат больше, чем в других случаях.
Это подчеркивают в Пенсионном фонде Украины.
Размер пенсии по инвалидности для военных зависит от причины инвалидности:
- I группа — 70% сумм денежного довольствия;
- II группа — 60% сумм денежного довольствия; III группа — 40% сумм денежного довольствия.
Размер пенсий военных с инвалидностью в результате войны:
- I группа — 100% сумм денежного довольствия;
- II группа — 80% сумм денежного довольствия;
- III группа — 60% сумм денежного довольствия.
В соответствии с законом Украины от 09.04.1992 № 2262-ХІІ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», пенсия по инвалидности лицам, уволенным с военной службы, назначается в случае наступления инвалидности:
- в период прохождения службы;
- или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;
- или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.
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