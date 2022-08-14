Военные с инвалидностью в результате войны получают большую пенсию, чем другие — Finance.ua
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Военные с инвалидностью в результате войны получают большую пенсию, чем другие

Личные финансы
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Военные с инвалидностью в результате войны получают большую пенсию, чем другие
Военные с инвалидностью в результате войны получают большую пенсию, чем другие, mil.in.ua
Размер пенсии по инвалидности для военных зависит от причин инвалидности. Если инвалидность наступила в результате войны, размер пенсионных выплат больше, чем в других случаях.
Это подчеркивают в Пенсионном фонде Украины.
Размер пенсии по инвалидности для военных зависит от причины инвалидности:
  • I группа — 70% сумм денежного довольствия;
  • II группа — 60% сумм денежного довольствия; III группа — 40% сумм денежного довольствия.
Размер пенсий военных с инвалидностью в результате войны:
  • I группа — 100% сумм денежного довольствия;
  • II группа — 80% сумм денежного довольствия;
  • III группа — 60% сумм денежного довольствия.
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В соответствии с законом Украины от 09.04.1992 № 2262-ХІІ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», пенсия по инвалидности лицам, уволенным с военной службы, назначается в случае наступления инвалидности:
  • в период прохождения службы;
  • или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;
  • или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

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