Военные с инвалидностью в результате войны получают большую пенсию, чем другие — Finance.ua

Военные с инвалидностью в результате войны получают большую пенсию, чем другие Сегодня 18:01 — Личные финансы

Военные с инвалидностью в результате войны получают большую пенсию, чем другие, mil.in.ua

Размер пенсии по инвалидности для военных зависит от причин инвалидности. Если инвалидность наступила в результате войны, размер пенсионных выплат больше, чем в других случаях.

Это подчеркивают в Пенсионном фонде Украины.

Размер пенсии по инвалидности для военных зависит от причины инвалидности:

I группа — 70% сумм денежного довольствия;

II группа — 60% сумм денежного довольствия; III группа — 40% сумм денежного довольствия.

Размер пенсий военных с инвалидностью в результате войны:

I группа — 100% сумм денежного довольствия;

II группа — 80% сумм денежного довольствия;

III группа — 60% сумм денежного довольствия.

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В соответствии с законом Украины от 09.04.1992 № 2262-ХІІ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», пенсия по инвалидности лицам, уволенным с военной службы, назначается в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

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